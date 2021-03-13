13 марта 2021, 16:07

Пять человек пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии

Пострадавшие при взрыве газа в пункте выдачи посылок Wildberries в Усть-Джегуте получили ожоги от 10 до 70 процентов тела. Троих из них решено доставить в ожоговый центр в Махачкале.

Взрыв и пожар произошли сегодня в двухэтажном здании, в нежилом помещении, используемом под офис выдачи посылок. Пять пострадавших были доставлены в республиканскую клиническую больницу Черкесска, сообщило ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Общая площадь двухэтажного здания составляет 120 квадратных метров. На момент прибытия [пожарных] площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Пожар ликвидирован", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В республиканскую клиническую больницу доставлены пять человек с предварительным диагнозом "ожог пламенем". Среди пострадавших - собственница помещения 1980 года рождения и еще трое женщин 1992, 1995 и 1998 годов рождения, а также мужчина 1953 года рождения, пишет со ссылкой на источник в МВД по региону "Интерфакс".

"По данным Минздрава КЧР, у всех пострадавших, доставленных в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу, диагностированы ожоги кожных покровов, ожоги лица, ожоги дыхательных путей, которые поражают от 10% до 70% тела", - сказал сотрудник МВД.

По его словам, троих пострадавших решено отправить в ожоговый центр СКФО в Махачкале в сопровождении автомобиля регионального центра медицины катастроф и врачей-реаниматологов. Еще двое пострадавших продолжат лечение в республиканской клинической больнице.

Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве газа в Ингушетии", "Спасатели разобрали завалы на месте взрыва во Владикавказе", "Умерли две пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте".

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