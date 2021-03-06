Тело человека найдено под завалами в реконструируемом санатории Кисловодска

06 марта 2021, 17:21

В санатории "Кисловодск" после начала масштабной реконструкции рухнула стена, при разборе завалов спасатели обнаружили труп мужчины, сообщило МЧС Ставропольского края.

На месте происшествия работают спасатели и кинологи, приглашены представители следственного комитета. "Здание санатория "Кисловодск" неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружен труп мужчины", - процитировал сегодня сообщение краевого МЧС "Интерфакс".

На видео, опубликованном сегодня в YouTube-канале ГТРК "Ставрополье", завал разгребается при помощи экскаватора.

Санаторий "Кисловодск" - один из старейших в городе, он построен в 1934 году. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Его реконструкция проводится на основе государственно-частного партнерства. Дума Ставропольского края приняла соответствующий закон в ноябре 2020 года. Предполагается, что инвестор вложит в это 1,8 миллиарда рублей, сообщил 26 ноября 2020 года ТАСС.

По словам председателя профильного комитета думы Валерия Назаренко, реализация инвестиционного проекта позволит создать 380 новых рабочих мест и увеличит туристический поток на Ставрополье не менее чем на 16 тысяч человек к концу 2025 года. После реконструкции санаторий будет рассчитан на единовременный прием 460 постояльцев, указано в публикации.

Здание было заброшено на протяжении 30 лет. В 2000-х годах там произошел пожар, серьезно повредивший здание. Оно признано аварийным и пока не соответствует ни нормам сейсмоустойчивости, ни санаторно-курортным нормам, со ссылкой на мэрию Кисловодска передало 20 мая 2020 года "Своё ТВ".