Волгоградские активисты выступили против роста цен на продукты и лекарства

23 февраля 2021, 14:20

Властям следует сдержать рост цен на продукты, лекарства и услуги ЖКХ, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и ввести мораторий на новые налоги, указали сегодня участники собрания активистов в Волгограде. Прохожие поддержали их требования.

Собрание жителей Волгограда, приуроченное к Дню защитника Отечества, прошло сегодня на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. По оценке координатора регоотделения «Левого фронта» Татьяны Педан, в нем приняли участие 20 человек, среди них – представители движения «Левый фронт», «За новый социализм», "Объединения перевозчиков России" и партии «Другая Россия».

Большинство собравшихся были в защитных масках. Люди держали плакаты с надписями «Достойный уровень жизни – каждому! Немедленная индексация пенсий работающим пенсионерам! Выплаты детям до 16 лет, а не до 7», «Нет росту тарифов ЖКХ, цен на продукты, лекарства без реального роста зарплат и пенсий!», был также плакат, посвященный 23 февраля, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Перед началом собрания у театра «Царицынская опера» стояло 4-5 полицейских. Сотрудник полиции сфотографировал плакаты собравшихся, а несколько человек в черной гражданской одежде и девушка в полицейских брюках и гражданской куртке снимали собравшихся на видео.

Собрание длилось 40 минут. "У меня было с собой постановление губернатора, согласно которому в этом месте без уведомления могут собираться до 100 человек. Мы были с масках, соблюдали социальную дистанцию", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Педан.

По ее словам, приглашение волгоградцев на собрание было опубликовано в группе «Волгоградский общественный совет» в соцсети «ВКонтакте». «Волгоградский общественный совет — общественное движение, координирующее усилия граждан, различных общественных и политических объединений для решения основных проблем жителей Волгоградского региона и для коллективной самозащиты гражданами их нарушенных прав и законных интересов», - говорится в описании группы.

В совет входят представители движений «Левый фронт», «За новый социализм», Объединения перевозчиков России, партии «Другая Россия», пояснила Татьяна Педан. "Совет создан для того, чтобы помогать людям решать жизненные проблемы", - сказала она.

По мнению Татьяны Педан, волгоградские активисты недостаточно акцентируют внимание властей на таких проблемах, как рост цен на лекарства, низкие зарплаты и безработица. "В пандемию такой сумасшедший рост цен на необходимые людям лекарства. За прошлый год в регионе закрылось 500 предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели закрывают бизнес из-за невозможности работать на фоне пандемии. И в то же время [...] выросли цены на сахар, растительное масло. Если раньше я покупала литр масла за 100 рублей, теперь оно стоит 150 рублей. Подорожали крупы, макароны. В январе я переболела, денег ушло очень много, цены сумасшедшие", - рассказала она.

Координатор волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев сообщил, что тех денег, которые он раньше выделял на содержание семьи, «сейчас не хватает». «По своей работе могу сказать – запчасти подорожали от 10 до 20 процентов, ГСМ стабильно растет [в цене]... В связи с отменой ЕНВД очень сильно поднялся налог. Выбор у нас небольшой – либо получать патент, который в нашем регионе очень дорого стоит, до 10 раз дороже, чем в соседних регионах. Мы серьезно "просаживаемся" в связи с отсутствием работы, поднятием налоговых расценок и других сборов. У нас сейчас нулевая, и даже минусовая рентабельность. Нашу транспортную отрасль необходимо дотировать", - сказал Пуршев корреспонденту "Кавказского узла".

Активист движения «За новый социализм» Михаил Модин высказал предположение, что «правительство абсолютно никаких мер в поддержку населения не принимает». «Цены растут галопирующими темпами. [...] Население нищает, пенсионеры не защищены. [...] Правительство и президент должны обратить внимание, что население оказалось в яме. Бензин непрерывно растет вне зависимости от ситуации на рынке: 92-й бензин стоил 41 рубль, сейчас – 45-47 рублей. И рост происходит каждый квартал. А бензин – это составляющая продуктов питания, доставка, транспорт. Плюс растут поборы с транспортных компаний", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Модин.

Жители Волгограда поддержали требования активистов

Прохожие, не принимавшие участия в собрании, также высказали корреспонденту "Кавказского узла" жалобы на рост цен на продукты питания, лекарства и услуги ЖКХ.

"Я в шоке от подорожания цен на продукты питания, - сказала, в частности, волгоградка средних лет Ольга Давыдова. - Гречка, которая стоила копейки, сейчас по 90 рублей. Когда ребенок заболел, выяснилось – то лекарство, которое я покупала за 300 рублей, сейчас стоит 600. В прошлом году я покупала корм для собаки за 1800, в этом – 3450... Почему такие цены? [...] У моей мамы-инвалида пенсия 12 тысяч, половина уходит на лекарства, следующая статья расходов – ЖКХ. Сегодня вся нагрузка ложится на людей среднего возраста, мы помогаем и молодым, и пожилым. Но и для нас работы очень мало".

Пенсионерка Вера Станиславовна рассказала, что платит 7000 рублей за квартиру в 56 квадратных метров. «Это при пенсии в 12 тысяч. В январе пришли платежки на две тысячи больше обычного», - посетовала пожилая женщина.

23-летний автомеханик Андрей обеспокоен ростом цен на необходимую для работы компьютерную технику. «Я собираюсь жениться, у меня работа есть, хоть и неофициальная. Будущей жене сложнее, она только закончила техникум, по специальности парикмахер, еле-еле устроилась в парикмахерскую – без опыта никуда не брали, работает неофициально, но и этому рада. Мы живем с родителями, поэтому крыша над головой у нас есть. Готовимся к свадьбе, мы решили заработать на это сами. Еще стоит задача обновить компьютер. Цены на компьютеры поднялись примерно на 30 процентов, очень сильно подорожали видеокарты. Это важный вопрос для нас, поскольку без техники сейчас жить сложно, многие вещи происходят дистанционно", - сказал он.

Цены на продукты в Волгограде "растут как сумасшедшие", пожаловался пенсионер Виктор Владимирович. "В соседнем магазине цена на свеклу за считанные недели менялась 3 раза – с 35 до 59 рублей. И так и на все остальное. А лекарства - вообще кошмар. Мой препарат за 2 месяца вырос в цене в два раза", - сказал он.

Меры поддержки людей в пандемию "конечно, недостаточны", считает многодетная мать Ольга. "Я не говорю уже про взлетающие цены на продукты. Вот что касается детей – хорошо, что были выплаты, мы собрали на ноутбук детям. Но детей у меня трое, одному уже 17, а заплатили только на двоих. А третьему что, не надо? Считаю, что выплаты на детей должны быть регулярными, и платить нужно на детей до 18 лет. Сейчас ведь все платное – и образование, и здравоохранение", - сказала жительница Волгограда.

Проблемой "номер один" назвала рост цен на продукты и медсестра Наталья. "Растут как на дрожжах, при этом зарплаты ведь очень маленькие. Мы было обрадовались, что нам (медработникам) положены доплаты за ковидных больных, но на практике оказалось, что выбить такие выплаты очень сложно. Ну, полторы-две тысячи плюсом к зарплате выходит. А какой риск, а как растут цены!" – сказала она.

В резолюции, адресованной губернатору, депутатам Госдумы от Волгоградской области и председателю облдумы, участники собрания заявили об ухудшении «социально-экономической и политической ситуации», к которому причислили «рост цен на основные продукты питания, рост цен на лекарства, произошедший в момент эпидемии COVID-19, рост тарифов на ЖКХ».

"Все это происходит на фоне падения реальных доходов населения, вызванных сокращением работающих предприятий и ИП в городе", - отмечается в резолюции. Среди перечисленных в документе требований – принятие закона об индексации пенсий работающим пенсионерам, выплата разовых пособий детям до 16 лет включительно, введение моратория на новые налоги, заморозка тарифов на все услуги ЖКХ и цен на лекарства.

Авторы резолюции также призвали «рассмотреть возможность проведения массового пикетирования и митингов в специально отведенных местах с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер", поскольку, по их мнению, "переполненные супермаркеты, общественный транспорт больше могут повлиять на ухудшение эпидемиологической обстановки, чем публичные мероприятия на свежем воздухе".