Источник сообщил о допросе глав семи районов на Кубани

20 февраля 2021, 18:37

Правоохранительные органы в Краснодарском крае опросили глав семи муниципальных образований и сотрудников одного из департаментов администрации региона, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, оперативные мероприятия прошли в семи муниципалитетах и департаменте администрации Краснодарского края.

Источник не уточнил процессуальный статус опрошенных. В пресс-службе администрации Ейского района сообщили, что глава муниципалитета и его заместители находятся на своих рабочих местах, пишет ТАСС.

19 февраля стало известно о задержании главы Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей. Позже появилась информация о задержании главы Щербиновского района Александра Беликова, однако вскоре сам руководитель муниципалитета эти данные опроверг. Всего, по данным источников, силовики провели обыски в администрациях 15 районов Кубани. Утром 20 февраля стало известно, что правоохранительные органы могут продолжить проведение следственных мероприятий в администрациях муниципалитетов Кубани, сообщил "Коммерсант".