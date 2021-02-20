Полицейская машина. Фото Елены Синеок, Юга.ру

20 февраля 2021, 18:37

Источник сообщил о допросе глав семи районов на Кубани

Правоохранительные органы в Краснодарском крае опросили глав семи муниципальных образований и сотрудников одного из департаментов администрации региона, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, оперативные мероприятия прошли в семи муниципалитетах и департаменте администрации Краснодарского края.

Источник не уточнил процессуальный статус опрошенных. В пресс-службе администрации Ейского района сообщили, что глава муниципалитета и его заместители находятся на своих рабочих местах, пишет ТАСС.

19 февраля стало известно о задержании главы Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей. Позже появилась информация о задержании главы Щербиновского района Александра Беликова, однако вскоре сам руководитель муниципалитета эти данные опроверг. Всего, по данным источников, силовики провели обыски в администрациях 15 районов Кубани. Утром 20 февраля стало известно, что правоохранительные органы могут продолжить проведение следственных мероприятий в администрациях муниципалитетов Кубани, сообщил "Коммерсант".

Примечание:

"Глава района в Сочи арестован по делу о мошенничестве", "Источники сообщили об обысках в управлении культуры Сочи", "Три сотрудника вуза арестованы по делу о торговле дипломами на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 февраля 2021, 08:14

21 февраля 2021, 07:06

21 февраля 2021, 06:07

  • В Северной Осетии продлен режим самоизоляции для пожилых

    До 21 марта продлен режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше. При этом в республике сняты ограничения на работу театров, кинотеатров, заведений общепита, а также на проведение массовых спортивных мероприятий.

21 февраля 2021, 05:32

21 февраля 2021, 04:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи