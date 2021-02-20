Проекты памятника Владиславу Ардзинбе вызвали споры в Абхазии

20 февраля 2021, 11:44

Министерство культуры Абхазии объявило о подведении итогов конкурса проектов памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе. Монумент должен иметь с ним максимальное внешнее сходство и отражать стремление первого президента к свободе, указал поэт Геннадий Аламия, отметив один из проектов. Ардзинба пользуется огромным авторитетом в Абхазии, но ни одна из представленных на конкурс работ не смогла точно передать его образ, считает историк Юрий Анчабадзе.

Сообщение об открытии экспозиции конкурсных работ на лучший проект памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе в Центральном выставочном зале в Сухуме поступило на sms-сервис "Кавказского узла". На конкурс представлены три работы, лучшая из них будет определена с помощью онлайн-голосования. "Конкурсные работы будут размещены и на сайте министерства культуры", - написал 16 февраля автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Предложение об установке памятника первому президенту Владиславу Ардзинбе одобрила государственная комиссия по монументальному искусству при кабинете министров, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства культуры Абхазии.

Конкурс был объявлен в 2010 году, и по разным причинам подведение итогов откладывалось, рассказал он.

Вопрос установки памятника Ардзинбе осложняется тем, что до сих пор не определена судьба сгоревшего во время боев в Сухуме здания Совмина, рассказал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба в эфире телеканала «Абаза ТВ». На восстановление или демонтаж здания нужны большие средства, которых в бюджете республики нет, но это полуразрушенное здание не позволяет планировать монументальный комплекс Владислава Ардзинбы, сказал министр. По словам Агрбы, если ни один проект не будет оценен комиссией, проведение конкурса могут снова отложить на неопределенный срок.

Техническое задание по созданию памятника первому президенту было размещено на сайте Минкультуры, при этом никаких четких требований к проекту не было, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" секретарь Государственной комиссии по монументальному искусству Ирма Цвейба.

«Строгих требований мы не выдвигали, потому что каждый художник видит его по-своему. Это его дело, какой памятник он придумает [...] В техническом задании обязательным условием было проектирование по благоустройству прилегающей к памятнику территории», - сказала Цвейба.

В конкурсе принимают участие три проекта, при этом имена скульпторов держат в секрете, чтобы личное отношение к художникам не влияло на голосование, пояснила она. «У трех работ есть дивизионные номера. Фамилии авторов не знают и члены конкурсной комиссии. Ее заседание пройдет 22 февраля, тогда определят победителя», - сказала Цвейба.

По ее словам, в комиссии 14 архитекторов, дизайнеров и художников, они учтут голоса жителей Абхазии.

Онлайн-голосование за лучший проект памятника Владиславу Ардзинбе проходит с 15 февраля на сайте Минкультуры. По данным на 4.20 мск 20 февраля за проект под номером три проголосовало 838 человек, за проект под номером один - 738, проект под номером два собрал лишь 47 голосов.

Историки указали на харизматичность личности Ардзинбы

Поэт и активист Геннадий Аламия рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что посетил экспозицию в Центральном выставочном зале и рассмотрел все три проекта. Он отметил, что автор третьего проекта наиболее точно передал внешность Ардзинбы. «Очень важно для скульптуры внешнее сходство [..] Ардзинба был моим другом, я был у него заместителем и хорошо его знал - все его движения, выражение лица, жесты. Поэтому выбрать (проект) мне совершенно не сложно», - рассказал он.

По мнению Аламии, проекты под номером один и два не передают харизмы и характера первого президента Абхазии. "Совершенно не понравился проект, где он с факелом устремился. Это ему было абсолютно не свойственно, не в его характере такие театральные жесты. А вот движение естественное, природное я вижу в третьем проекте. Это [..] был особый человек, и мы должны особо отнестись к этому памятнику", - считает поэт.

Он считает, что в памятнике должно быть отражено стремление первого президента к свободе.

Аламия сказал, что категорически против продления конкурса, так как со дня смерти Ардзинбы прошло уже много времени, а памятника в Сухуме до сих пор нет. Ранее высказывались предложения о проведении международного конкурса, отметил он. Автором памятника Ардзинбе должен быть именно абхазский скульптор, который может оценить реальный вклад первого президента в независимость страны, считает поэт.

Устанавливать памятник Ардзинбе на фоне сгоревшего и заброшенного здания Совета министров на площади Свободы нельзя, считает Аламия. «Я не хочу, чтобы он шел от этого заброшенного здания, это рукотворный фон. Хорошо будет, если его снесут, потому что тогда памятник будет стоять на фоне гор. Это символично - он будет идти от гор к морю, от вечности в вечность», - заключил поэт.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Кавказа ИЭА РАН Юрий Анчабадзе считает, что Ардзинба - яркая личность в истории Абхазии конца 20 столетия, и его деятельность оказала существенное влияние на развитие Абхазии и ее народа.

Владислав Ардзинба возглавлял Абхазию с 1994 по 2005 годы. В 1966 году он окончил исторический факультет Сухумского пединститута, затем окончил аспирантуру Института востоковедения в Москве. В 1971 году защитил кандидатскую, а в 1986 году - докторскую диссертации. До 1988 года работал в Институте востоковедения АН СССР. С 1989 по 1991 годы Ардзинба был народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР. С 1990 по 1994 годы он возглавлял Верховный Совет Республики Абхазия. Под его руководством абхазский парламент взял курс на независимость от Грузии. Он был инициатором восстановления действия Конституции Абхазской Советской Республики 1925 года, провозгласившей государственный суверенитет Абхазии. Скончался 4 марта 2010 года в возрасте 64 лет, говорится в биографической справке о Владиславе Ардзинбе в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Первый президент пользуется огромным авторитетом в абхазском обществе до сих пор, отметил Анчабадзе. "Прошло слишком мало времени со дня его ухода, и многие в современной Абхазии знали Владислава Григорьевича лично, работали с ним, встречались с ним на фронте. И поэтому у каждого в памяти свое воспоминание об этом человеке», - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

Народ Абхазии испытывает к Ардзинбе глубокое уважение, и по степени авторитета, которым он пользовался, "никто из последующих президентов сравниться с ним не может", подчеркнул Анчабадзе. Поэтому Ардзинба, несомненно, должен быть увековеченным в памятнике на главной площади страны, считает историк.

«Не сомнений, что этот памятник в Абхазии появится. Но лично на меня ни один конкурсант не произвел впечатления. Я бы отложил вопрос (об установке памятника) на некоторое время. Может, появится адекватное художественное решение для этого памятника. Но это решать народу Абхазии», - заключил Анчабадзе.

Кандидат исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что Ардзинба "оказался нужным человеком, в нужном месте, он был уважаемым человеком в широких кругах, в том числе среди ученых и политиков". То, что Абхазия "победила в войне, это во многом заслуга Ардзинбы", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с 14 августа 1992 года до конца сентября 1993 года. Во время конфликта погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, вопрос об их возвращении не решен до сих пор, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". В материале также размещена подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

«В последние годы жизни он болел очень сильно - были разные версии, в том числе, что был отравлен [...] После поездки в Грузию он стал болеть, начальник его охраны умер с теми же симптомами - постепенно отказывала речь, были двигательные нарушения. Я видел Ардзинбу лично в эти годы. Голова у него нормально работала, но он не мог ходить, и из-за этого он не мог полноценно руководить страной», - рассказал Скаков.

Он отметил, что жители Абхазии никогда не обвиняли Ардзинбу в ухудшении их жизни, никогда не критиковали. «Такие фигуры бывают раз в столетие. Он был очень умным человеком, ученым и лидером. Он мог общаться с людьми разных социальных групп. Нет никакого его культа в Абхазии, нет мифологизации. Это реальное отношение, заслуженное им», - отметил историк.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2016 года в Институте востоковедения РАН был показан документальный фильм режиссера Ольги Дубинской о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинбе «Страсти по Владиславу».