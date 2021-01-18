18 января 2021, 18:13

Два человека задержаны после коммунальной аварии в Волжском

Начальник теплового района и главный инженер задержаны в Волжском по делу о коммунальной аварии, в результате которой погибли два человека.

Как писал "Кавказский узел",  3 января на перекрестке в Волжском провалился асфальт из-за прорыва магистрального теплопровода. В яму с кипятком упали три человека, которые шли по пешеходному переходу. Двое были помещены в реанимацию с ожогами, один из них скончался 4 января, о гибели второго стало известно 12 января. Двое пострадавших, среди которых сотрудник МЧС, проходили лечение в палате ожогового отделения. Следователи начали расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установило, что тепловая магистраль, где произошло ЧП, была введена в эксплуатацию 36 лет назад. Срок службы трубопровода после капремонта, проведенного в 2003 году, истекает в 2023 году. Специалисты пришли к выводу, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ.

"Магистральные трубопроводы центральной системы горячего водоснабжения находятся в собственности коммерческой организации и разделены на два тепловых района, на начальников которых возложена ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. Общее руководство системой производственного контроля возложено на главного инженера хозяйствующей организации", - сообщил Следственный комитет России.

По мнению следователей, начальник теплового района и главный инженер не предпринимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, и "именно это привело в дальнейшем к непоправимым последствиям". "Принято решение о задержании причастных к трагическим событиям работников. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Жители Городища после падения ребенка в яму указали на халатность коммунальщиков", "Жители трех микрорайонов Волжского остаются без тепла после аварии", "Пользователи соцсети призвали наказать виновников аварии в Волжском".

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