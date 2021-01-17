Пользователей соцсетей возмутили высадки пассажиров автобусов на трассе Нальчик - Москва

17 января 2021, 20:02

Представители властей останавливают на дороге заказные автобусы рейсов Нальчик - Москва и Москва - Нальчик, высаживая пассажиров посреди трассы, пожаловались пользователи соцсетей. Объяснения управления ГИБДД по Кабардино-Балкарии, сославшегося на необходимость технической проверки этих автобусов, они сочли неубедительными.

Заказные автобусы рейсов Нальчик - Москва и Москва - Нальчик задерживают и изымают сотрудники ДПС и транспортная инспекция, сообщил 16 января пользователь Facebook Хаджимурат Хакуашев в паблике "Республика - общее дело", насчитывающем 6,6 тысячи подписчиков.

"Сегодня изъяли 3 автобуса, полные людьми... Данный автобус везет 40 человек в Москву. Они все едут туда на работу, кто-то на лечение и т.д. Пожалуйста придайте этой проблеме общественный резонанс... Это не может так продолжаться!" - написал он.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарии регулярно проверяют пассажирские автобусы, в том числе на заказных перевозках в направлении Москвы, подтвердило ведомство.

"16 января 2021 года... на участке федеральной автодороги «Кавказ» в районе с.п. Чегем-2 в связи с сомнениями в подлинности агрегатных данных остановили пассажирские автобусы, осуществляющие заказные перевозки по маршрутам «Нальчик-Ясногорск», где находилось 18 пассажиров и «Нальчик-Москва» с семью пассажирами. Данные автобусы для проведения дальнейшей проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК Российской Федерации ("Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении". – Прим. "Кавказского узла") помещены на специализированную стоянку отдела МВД России по Чегемскому району. После проведения необходимых экспертиз и проверочных мероприятий будет принято решение о легитимности дальнейшей эксплуатации данных автобусов", - говорится в сообщении, обнародованном вечером того же дня на странице ведомства в Instagram.

Все пассажиры "обеспечены другими автобусами, следующими в нужных гражданам направлениях", подчеркивается в сообщении ГИБДД. К 20.00 мск оно набрало 317 отметок "нравится", под ним размещено 46 комментариев. Авторы некоторых из них подвергли сомнению версию ведомства. "Кто поверит, что обычный патруль на трассе вдруг остановил и "засомневался в подлинности..." сразу нескольких автобусов", - скептически написал, в частности, 07doktor15.

"Хорошая формулировка "В связи с сомнениями в подлинности агрегатных данных"! Вдруг все три автобуса одновременно попали под подозрение, это совпадение или сработала чья-то мохнатая рука?" - задался вопросом buranmurad8.

Это же сообщение ГИБДД опубликовано в тот же день в Instagram-паблике 07.news. К 20.00 мск публикация набрала 419 отметок "нравится", под ней размещено 56 комментариев. Авторы многих из них указали на то, что действия представителей властей создают неудобства пассажирам. "Можно было ещё на стоянке задержать автобус. До посадки пассажиров и отправки.... Зачем причинять неудобства?" – написал, в частности, t.gergov. "Необходимо учесть, что были ущемлены интересы граждан, пассажиров указанных автобусов, сорваны их планы и право на беспрепятственное передвижение", - согласился iv_anov2872.

"Пассажиров никто не задерживали и не препятствовал их передвижению. Задержали автобус (никто к автобусу не прирос). Также им предоставили другой автобус... Но если бы с автобусом что-то случилось в пути, вы бы орали больше всех "куда смотрит ГИБДД и другие надзорные органы"", - возразил 1azrail2.

"Как можно проверять транспортное средство, когда оно уже начало свой рейс с пассажирами? А [профильное ведомство] не знает, где стоянка автобуов? Могу подсказать", - сыронизировал central_agent_.

"Автобусы с неба не спустились. Люди сели в автобусы, на стоянках. Почему нельзя это было сделать на стоянке? Почему нельзя людей сразу предупредить?" – согласилась kikimora_jaga. "Видимо, кто-то хочет отжать рейс, ну естественно, у кого больше денег или же чей-то родственник", - предположила dzhulguchakova, версию которой поддержали два других пользователя.

"Вам будет приятно, если по дороге вас высадят с машины или же с автобуса???? Тем более с вещами. Нельзя было сразу проверить все это на вокзале, а не там, где они забрали автобусы? Хочу сказать , один человек хочет забрать всю линию", - высказался makosha.

"Люди в чем виноваты, эти автобусы стоят на стоянке неделями, заедь и проверяй, а люди едут в Москву, у кого лечение, у кого работа, не надо останавливать, когда уже машина выехала", - написал mmmmmmmm45667. Представители ГИБДД, по состоянию на 20.00 мск, не приняли участия в обсуждении.