16 января 2021, 10:35

Организатор финансовой пирамиды осуждена в Краснодаре

Суд в Краснодаре приговорил организатора финансовой пирамиды к 8,5 года колонии, признав ее виновной в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Потерпевшими по делу признаны более 2 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края жаловались, что потеряли свои сбережения, вложив их в "Содружество". Вкладчики настаивали на том, что Центробанк, обязанный контролировать все финансовые организации, уклонялся от своей обязанности более 10 лет с начала организации и создания кредитно-потребительского кооператива "Содружество" в 2008 году. Однако суд в октябре 2019 года отказался признать вину Центробанка в создании финансовой пирамиды.

Сообщение от одного из обманутых вкладчиков кооператива "Содружество" поступило 16 сентября на sms-сервис "Кавказского узла". "Более двух тысяч пенсионеров, инвалидов, детей войны лишились личных накоплений, что привело к смерти нескольких из них", - написал автор сообщения.

Первомайский районный суд Краснодара 15 января вынес приговор одной из организаторов финансовой пирамиды "Содружество", вкладчики которой лишились более 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

"Из приговора суда следует, что с 2011 по 2019 год девять человек под видом кредитно-потребительского кооператива создали в Краснодарском крае организованное преступное сообщество, действовавшее по принципу финансовой пирамиды", - цитирует Пирогову "Интерфакс".

По данным следствия, потерпевшие вкладывали деньги в "Содружество" в надежде на высокую прибыль от процентов по вкладам и, полагаясь на то, что в случае банкротства им выплатят страховки. "Таким образом, организаторам преступной схемы удалось похитить денежные средства на сумму более 1,5 млрд рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 2 тыс. человек", - отметила пресс-секретарь краевого суда.

Уголовное дело в отношении подсудимой рассматривалось в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. Она находилась под домашним арестом. Суд приговорил ее к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания осужденной отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших, сообщила Пирогова.

Примечание:

"14 жителей Северной Осетии стали жертвами финансовой пирамиды", "Более 13 тысяч вкладчиков банка "Первомайский" получили выплаты", "Кубанское МВД оценило в 12 миллионов ущерб по делу главы кооператива".

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