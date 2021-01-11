Уголовное дело. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 января 2021, 14:56

Фермер из Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве на 48 миллионов

Передано в суд дело о субсидии на покупку элитных семян на основании фальшивых документов, сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии.

По делу фермера из Карачаево-Черкесии утверждено обвинительное заключение, дело направлено на рассмотрение в Черкесский городской суд. Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидии и легализации преступных доходов, сообщила сегодня региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2015-2016 годах генеральный директор крестьянско-фермерского хозяйства "Урожайное" представил в Минсельхоз Карачаево-Черкесии фиктивные документы о приобретении элитных семян картофеля, их посеве и  проведении гидромелиоративных работ. Ему были выделены более 48 миллионов рублей, предназначенные на частичное возмещение затрат, которые фермер затем потратил, сообщил сегодня "Кавказ Пост".

Санкции ч. 4 ст.159 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Максимальное наказание по п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ  составляет пять лет лишения свободы, п. "б" ч. 4 той же статьи - семь лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель крестьянско-фермерского хозяйства был приговорен к двум годам и шести месяцам колонии за то, что получил свыше пяти миллионов рублей, предоставив ложные сведения в Минсельхоз Карачаево-Черкесии, сообщила 18 сентября 2017 года прокуратура.

Примечание:

"Фермер в Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве", "Москва выделила почти 3,6 миллиарда фермерам юга России", "Обвиняемая в мошенничестве с маткапиталом в Карачаево-Черкесии осуждена условно".

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