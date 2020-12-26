26 декабря 2020, 18:21
Полицейский задержан по делу об убийстве директора больницы в Телави
Директор Телавской больницы убит в ходе конфликта со стрельбой, глава юридической сужбы мэрии ранен. По подозрению в убийстве задержан замглавы районного управления полиции.
По данным Генеральной прокуратуры Грузии, замглавы районного управления полиции открыл огонь после сегодняшней ссоры со своими знакомыми. Директор Телавской больницы скончался на месте. По статье "Умышленное убийство" полицейскому грозит до 15 лет заключения, сообщил "Sputnik Грузия".
Инцидент произошел в селе Икалто Телавского района, со ссылкой на Генпрокуратуру Грузии передал "Интерпрессньюс".
Ранен глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенашвили. Он получил повреждения в области руки. Врачи бригады скорой помощи обработали ему раны на месте. Задержанный - Вано Зандарашвили, информировал Первый канал грузинского телевидения.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле полицейский открыл беспорядочную стрельбу с балкона своей квартиры в Тбилиси и смертельно ранил жительницу соседнего дома. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.
"Убийство в перестрелке спровоцировало беспорядки на юге Грузии", "Стрелявший в Тбилиси сдался полиции", "Два человека ранены при стрельбе в Тбилиси".
26 декабря 2020, 19:23
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Боец Исмаилов оштрафован за драку на турнире ММА
Суд в Москве счел дагестанского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова виновным в массовой драке на турнире Fight Nights Global Winter Cup и назначил ему 10 тысяч рублей штрафа. Исмаилов утверждает, что боец Владимир Минеев провоцировал его.
26 декабря 2020, 17:23
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Восстановление Шуши началось вопреки отсутствию шоссе из Физули
На восстановление Шуши Азербайджану потребуется до двух лет, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по недостроенной дороге, в городе налаживается инфраструктура. В открывшихся отделениях государственных структур зачастую работают уроженцы Шуши.
26 декабря 2020, 17:17
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Приостановлены поиски пропавшего жителя Кабардино-Балкарии
Поиски жителя Тырныауза, пропавшего 22 декабря, не дали результатов и были приостановлены, сообщило МЧС.
26 декабря 2020, 16:20
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Источник раскрыл сведения о задержанных в Дагестане
Задержанным в Дагестане предполагаемым террористам от 25 до 28 лет, четкого плана по теракту у них не было, они намеревались напасть на полицейских, а затем совершить суицид, рассказал источник в правоохранительных органах республики. Национальный антитеррористический комитет данные о задержанных не разглашает.
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Дело главы Евлаха дошло до суда
Передано в суд дело руководителя администрации азербайджанского города Евлах Годжи Самедова, обвиненного во взяточничестве и присвоении бюджетных средств. Согласно версии следствия об одной из мошеннических схем, Самедов присваивал деньги из учрежденного им же фонда помощи военнослужащим и семьям погибших солдат.
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