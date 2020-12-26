Полицейский задержан по делу об убийстве директора больницы в Телави

26 декабря 2020, 18:21

Директор Телавской больницы убит в ходе конфликта со стрельбой, глава юридической сужбы мэрии ранен. По подозрению в убийстве задержан замглавы районного управления полиции.

По данным Генеральной прокуратуры Грузии, замглавы районного управления полиции открыл огонь после сегодняшней ссоры со своими знакомыми. Директор Телавской больницы скончался на месте. По статье "Умышленное убийство" полицейскому грозит до 15 лет заключения, сообщил "Sputnik Грузия".

Инцидент произошел в селе Икалто Телавского района, со ссылкой на Генпрокуратуру Грузии передал "Интерпрессньюс".

Ранен глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенашвили. Он получил повреждения в области руки. Врачи бригады скорой помощи обработали ему раны на месте. Задержанный - Вано Зандарашвили, информировал Первый канал грузинского телевидения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле полицейский открыл беспорядочную стрельбу с балкона своей квартиры в Тбилиси и смертельно ранил жительницу соседнего дома. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.