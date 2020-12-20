Дальнобойщики раскритиковали власти Волгоградской области за невнимание к их проблемам

20 декабря 2020, 13:45

Правительство Волгоградской области не приняло мер для спасения сферы грузовых перевозок от разорения, заявили участники сегодняшнего автопробега, приведя в пример снижение налоговых ставок в Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", дальнобойщики провели в сентябре предупредительную акцию у центра обработки данных системы "Платон", расположенного в Твери, при этом был задержан координатор волгоградского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Пуршев. Волгоградские активисты поддержали протест одиночными пикетами. Дальнобойщики пожаловались на резкое падение доходов, а руководство "Платона" утверждает, что экономическая активность зарегистрированных в системе грузоперевозчиков растет. 20 ноября волгоградское отделение ОПР попросили уполномоченного по защите прав предпринимателей не допустить увеличения налоговой нагрузки на них в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года.

Система "Платон" предусматривает взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения. Введение этой системы в 2015 году вылилось в протест водителей большегрузов, в том числе на юге России. Чем были недовольны перевозчики, объясняется в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков юга России".

Сегодня около 20 предпринимателей приняли участие в собрании, организованном в Волгограде Объединением перевозчиков России. После собрания перевозчики провели на своих грузовиках автопробег от стелы на въезде в город по Третьей продольной магистрали. Частные предприниматели протестуют против новой системы налогообложения, которая начнет действовать с начала 2021 года, сообщил руководитель реготделения ОПР Андрей Пуршев.

"С 2021 года отменяется система единого налога на вмененный доход, согласно которой мы платили страховые, пенсионные взносы, а также делали отчисления на медстрахование. Это многих устраивало, в первую очередь владельцев небольшого количества техники, люди держались на плаву. Теперь же заработает упрощенная система налогообложения, так называемая УСН. Теперь мы должны платить налог в размере 6% от общего движения средств, кроме того, еще 1%, если этот объем превышает 300 тысяч рублей. То есть получается в общей сумме 7%. Предпринимателей ждут огромные траты. Например, я подсчитал по своему автопарку, теперь я должен платить примерно на 250 тысяч рублей в год больше. Такие налоги потянут далеко не все", - пояснил Пуршев.

Он указал на то, что власти других регионов находят способы облегчить перевозчикам бремя выплат. Так, федеральным законодательством предусматривается возможность снижения региональными властями ставок по УСН и патентам. По словам Пуршева, в Калмыкии стоимость налога по УСН снижена с 6% до 1%, а цена патента – в десять раз. "В нашем регионе не предпринято в этом плане никаких шагов. Результат будет плачевным – предприниматели или зарегистрируются в других регионах, или разорятся. Некоторые уже заявили, что вынуждены будут работать по серым схемам. В итоге вместо завышенных, по нашему мнению, налогов бюджет не получит ничего", - заявил глава реготделения ОПР.