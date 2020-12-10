10 декабря 2020, 21:59

Замглавврача Буйнакской больницы ранен во время конфликта с подчиненным

После ссоры с хирургом замглавврача Буйнакской райбольницы обратился в полицию, обвинив коллегу в нанесении ему ножевых ранений.

По данным источников, инцидент произошел 9 декабря в служебном кабинете поликлиники Буйнакской районной больницы.

Во время ссоры с хирургом замглавврач получил несколько ударов ножом, после чего ему потребовалась медпомощь, сообщил сегодня со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

Пострадавший также обратился с заявлением в полицию. "Собран материал для возбуждения уголовного дела", - процитировало его агентство.

Силовики доставили хирурга в отдел полиции, он дал признательные показания, передает сообщение источника в правоохранительных органах "АиФ-Дагестан".

Примечание:

"Житель Хасавюрта осужден за участие в перестрелке с пограничниками", "Пользователи YouTube поддержали протест против задержания жителя Дагестана", "Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 декабря 2020, 22:44

10 декабря 2020, 21:15

10 декабря 2020, 20:49

  • Даудов и чеченские силовики подпали под британские санкции

    Власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества.

10 декабря 2020, 20:39

10 декабря 2020, 19:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи