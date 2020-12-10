10 декабря 2020, 21:59
Замглавврача Буйнакской больницы ранен во время конфликта с подчиненным
После ссоры с хирургом замглавврача Буйнакской райбольницы обратился в полицию, обвинив коллегу в нанесении ему ножевых ранений.
По данным источников, инцидент произошел 9 декабря в служебном кабинете поликлиники Буйнакской районной больницы.
Во время ссоры с хирургом замглавврач получил несколько ударов ножом, после чего ему потребовалась медпомощь, сообщил сегодня со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".
Пострадавший также обратился с заявлением в полицию. "Собран материал для возбуждения уголовного дела", - процитировало его агентство.
Силовики доставили хирурга в отдел полиции, он дал признательные показания, передает сообщение источника в правоохранительных органах "АиФ-Дагестан".
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