Пострадавший ребенок после посещения бассейна в больнице. Астрахань, 7 декабря 2020 г. Фото: официальный сайт Астраханской области https://www.astrobl.ru/

07 декабря 2020, 14:28

До 30 человек выросло число пострадавших после посещения бассейна в Астрахани

21 ребенок и 9 взрослых госпитализированы после отравления хлором в астраханском бассейне, 13 детей находятся в состоянии средней тяжести. Причиной отравления стало превышение концентрации хлора в 250 раз, заявил сегодня глава областного МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 19 детей и семь взрослых госпитализированы после отравления парами хлора в астраханском спорткомплексе, шесть детей помещены в реанимацию, сообщил областной Минздрав. Работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, предположили следователи.

В Астрахани после посещения бассейна "Динамо" госпитализированы 30 человек, в том числе 21 ребенок. Дети доставлены в больницу имени Н.Силищевой. Все дети находятся в стабильном состоянии, им сделаны назначения, приводит слова главврача больницы Юрия Яснопольского "Астрахань FM".

Состояние 13 детей оценивается как средней степени тяжести, сообщил сегодня областной Минздрав. "Шестеро находятся в реанимации, им требуется кислородная поддержка. При этом все пострадавшие в сознании", - говорится в сегодняшнем сообщении в Instagram ведомства.

Концентрация хлора в бассейне была превышена в 250 раз, доложил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин. "Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1", - отметил он. По версии главы МЧС региона, работники бассейна нарушили последовательность использования химикатов при его очистке. "Сначала добавили одно вещество, потом добавили другое, а нужно было наоборот", - цитирует Мурзина ТАСС.

Дети, пытаясь спастись от хлора, сначала попробовали закрыться в комнате на первом этаже бассейна, потом поднялись наверх. "В итоге детей эвакуировали с обратной стороны здания, с третьего этажа", - приводит слова Мурзина "Российская газета".

Причины произошедшего будут озвучены следствием, отметил сегодня глава Астраханской области Игорь Бабушкин. "Бассейн будет закрыт до конца года, пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов", - написал он сегодня в своем Instagram.

Напомним, в связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба областного управления СКР.

Примечание:

"Число госпитализированных детей в Волгограде увеличилось до трех", "Подросток скончался от отравления газом в Волгограде", "Массовое отравление школьников произошло в Таганроге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 декабря 2020, 15:29

07 декабря 2020, 14:55

07 декабря 2020, 13:28

07 декабря 2020, 12:59

07 декабря 2020, 12:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи