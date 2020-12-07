До 30 человек выросло число пострадавших после посещения бассейна в Астрахани

07 декабря 2020, 14:28

21 ребенок и 9 взрослых госпитализированы после отравления хлором в астраханском бассейне, 13 детей находятся в состоянии средней тяжести. Причиной отравления стало превышение концентрации хлора в 250 раз, заявил сегодня глава областного МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 19 детей и семь взрослых госпитализированы после отравления парами хлора в астраханском спорткомплексе, шесть детей помещены в реанимацию, сообщил областной Минздрав. Работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, предположили следователи.

В Астрахани после посещения бассейна "Динамо" госпитализированы 30 человек, в том числе 21 ребенок. Дети доставлены в больницу имени Н.Силищевой. Все дети находятся в стабильном состоянии, им сделаны назначения, приводит слова главврача больницы Юрия Яснопольского "Астрахань FM".

Состояние 13 детей оценивается как средней степени тяжести, сообщил сегодня областной Минздрав. "Шестеро находятся в реанимации, им требуется кислородная поддержка. При этом все пострадавшие в сознании", - говорится в сегодняшнем сообщении в Instagram ведомства.

Концентрация хлора в бассейне была превышена в 250 раз, доложил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин. "Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1", - отметил он. По версии главы МЧС региона, работники бассейна нарушили последовательность использования химикатов при его очистке. "Сначала добавили одно вещество, потом добавили другое, а нужно было наоборот", - цитирует Мурзина ТАСС.

Дети, пытаясь спастись от хлора, сначала попробовали закрыться в комнате на первом этаже бассейна, потом поднялись наверх. "В итоге детей эвакуировали с обратной стороны здания, с третьего этажа", - приводит слова Мурзина "Российская газета".

Причины произошедшего будут озвучены следствием, отметил сегодня глава Астраханской области Игорь Бабушкин. "Бассейн будет закрыт до конца года, пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов", - написал он сегодня в своем Instagram.

Напомним, в связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба областного управления СКР.