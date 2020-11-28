28 ноября 2020, 14:10
Жители двух регионов Грузии остались без газа после аварии
Газоснабжение нарушено в Аджарии и Гурии из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщили в Минэкономики Грузии.
По данным ведомства, авария произошла сегодня на 500-миллиметровом Кобулетском ответвлении магистрального газопровода.
"Подача природного газа приостановлена регионам Гурия и Аджария", - цитирует источник в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии ТАСС.
В ведомстве отметили, что "на устранение неполадок отправлены усиленные группы специалистов".
"На месте мобилизованы технические бригады для устранения повреждений, ведутся неотложные работы", - сказано в сообщении ООО "Грузинская газотранспортная компания".
"Кавказский узел" также писал, что в мае после повреждения газопровода без газа осталось грузинское село Веджини.
"Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев", "Журналисты сообщили об азербайджанских постах близ Лачинского коридора", "ЮНЕСКО назвала сроки отправки миссии в Нагорный Карабах".
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