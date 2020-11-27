Отключение газа в Чегеме вызвало нарекания у пользователей соцсети

27 ноября 2020, 10:53

4900 абонентов в Чегеме остались без газа в связи с плановыми работами на газопроводе, сообщили спасатели. Пользователи Instagram возмутились отключением подачи газа в холодное время года.

Часть жителей Чегема 27 ноября отключена от газоснабжения, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "С 08.00 до 18.00 отключено газоснабжение потребителям части Чегема. Это произошло в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе высокого давления", – привело сегодня РИА "Кабардино-Балкария" сообщение ведомства.

Анонс отключения газоснабжения размещен 26 ноября на сайте регионального управления МЧС. "Под отключение попадает около 4900 абонентов", – сказано в сообщении.

Запись об отключении газа также была размещена 26 ноября и на странице ведомства в Instagram, на которую подписаны около 58,6 тысячи пользователей. К 10.20 мск 27 ноября публикация набрала 123 отметки "нравится" и 16 комментариев. Авторы большинства из них возмутились тем, что останутся без отопления. "А в летнее время, что делали? А как же дети и старики будут сидеть без тепла?" – задался вопросом пользователь gudovazalina0.

"Нет, надо именно в холодные дни отключать что-то", – сыронизировал пользователь rock1slife. "Как теперь в холоде мы должны сидеть? Нельзя все эти мероприятия проводить летом?" – задалась вопросом zhantemrokova_. "Более теплые дни не могли, интересно, выбрать", – написал пользователь kmr274.

Другая часть комментаторов раскритиковала запоздалое оповещение. "То, что отключат газ, мы узнали сегодня около 9 [часов]. Уже по факту отключения. А если мы ушли на работу? А если дети остались одни (они на дистанционке)? А если мы в отъезде? Все взлетит на воздух! Как минимум за неделю и каждый день до отключения нужно извещать. Могут же МЧС присылать сообщения о ливне, граде или снеге? Почему нельзя так присылать об отключении газа?" – задался вопросом пользователь tatkady.

Анонс отключения газа в Чегеме также был размещен 26 ноября и на странице в Instagram компании "Газпром межрегионгаз Нальчик", на которую подписаны 4315 пользователей. К 10.20 мск 27 ноября публикация набрала 74 отметки "нравится" и 16 комментариев. Пользователи также возмутились отключением подачи газа. "Ну, только этого не хватало! То свет, то воду, а теперь ещё и газ на целый день! Не лето на дворе", – отметил пользователь khaptseva_nails.

"Это - ни горячей воды, ни горячей еды. Что дети должны делать?" – поддержала alhasovaoksana. "Летом чем занимались, в каждом втором доме маленькие дети, что за издевательства", – возмутилась medi.na111219.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Чегеме будет ясная погода, скорость ветра составит 2 метра в секунду, воздух прогреется до трех градусов выше нуля. 28 ноября также ожидается ясная погода, температура повысится до +5, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.