Судоремонтники в Усть-Донецке потребовали погасить многомесячные долги по зарплате

23 октября 2020, 02:08

Рабочие судоремонтного завода в поселке Усть-Донецк провели акцию протеста с требованием выплаты долгов зарплате, которую они не получают несколько месяцев. Сотрудники предприятия пожаловались, что оказались в трудном материальном положении.

20 рабочих судостроительного-судоремонтного завода в поселке Усть-Донецк вышли 22 октября с плакатами к проходной завода с требованием выплаты заработной платы, которую они не получают несколько месяцев. Завод - градообразующие предприятие для поселка, который был построен вокруг этого предприятия и речного порта, сообщили рабочие корреспонденту «Кавказского узла», побывавшему на месте акции.

93 рабочим завода не выплатили 17 миллионов рублей долгов по зарплате

Проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам завода начались в прошлом году, когда предприятие было выкуплено, сообщила бухгалтер расчётного отдела Елена Кутепова.

«Завод был выкуплен для строительства маломерного флота, как нам говорили, но в результате людям уже через три месяца перестали платить зарплату. Пошли задержки, были обещания, что выплатят и в результате - деятельность завода была заморожена. Были отказы от строительных предложений, отказ от ремонта, от отстоя, потом людей отправили по домам в связи с пандемией коронавируса. В итоги людям должны кому-то за 10 месяцев, некоторым не платят больше года», - пояснила Кутепова.

Она добавила, что когда-то на предприятии работало 900 человек, в последнее время 93 человека, а сейчас осталось 45 сотрудников. «Сумма долга перед людьми - 17 миллионов рублей, это долг перед 93 рабочими. Средняя заработная плата на сегодняшний день на предприятии 24 тысячи рублей – все, конечно зависит, от оклада и ставки. На сегодняшний день на заводе закончилось внешнее управление, теперь у нас конкурсный управляющий, но мы его ещё не видели. Из руководства последний раз видела в мае этого года генерального директора, как раз в день его увольнения, его зама вообще давно не видела», - сообщила бухгалтер.

В апреле 2019 года в отношении Усть-Донецкого судостроительно-судоремонтного завода ввели процедуру наблюдения. Иск о банкротстве подала налоговая служба, сумма ее требований составила почти 38 млн рублей, сообщил 6 июля «Коммерсант». В июле Арбитражный суд Ростовской области на несколько месяцев ввел внешнее наблюдение на заводе.

По ее словам, следующим шагом для выплаты долгов завода будет реализация имущества предприятия.

«Но дело в том, что при реализации, которую проводили судебные приставы, была очень низкая ставка. В результате то оборудование, которое успели порезать, продали по мизерной ставке, и это не уменьшило долги перед нами. За год выплатили 1 миллион 300 тысяч рублей - это как раз с продажи металла. Эти деньги были выплачены по исковым заявлениям тем, кто уволился ещё в прошлом году», - сообщила Кутепова, добавив, что завод имеет дебиторскую задолженность около 30 миллионов рублей.

Прокуратура Усть-Донецкого района через суд требовала выплаты долгов по зарплате для 18 работников Усть-Донецкого судостроительно-судоремонтного завода, сообщило в марте издание "УстьДон.инфо".

Бухгалтер отметила, что раньше завод выполнял большое количество заказов по ремонту судов. «Мы жили за счёт ремонта судов - были заявки от организаций, суда приходили, и был ремонт, был в большом количестве отстой. Теперь ничего нет, потому что новый собственник отказался от ремонта, а рабочие просто ходили и наводили порядок на территории», - рассказала Кутепова.

По ее словам, с рабочими встречались представители местной администрации, однако ситуация не изменилась. «Недавно нам предложили подать заявление, как людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и мне якобы на местном уровне должны оказать разовую денежную помощь. Прошло больше месяца, как я подала заявление, помощи мне ещё так и не оказали», - пожаловалась Кутепова.

Работники завода вынуждены искать подработки

На данный момент никаких работ на предприятии не производится, сообщил заместитель технического директора по производству Александр Ошмарин «Единственно, у нас стояли суда на отстое, но этим занимались учредители, то есть причалы наши, а деньги шли в другую фирму. На заводе мы все сохранили: оборудование, цеха законсервировали, есть охрана даже. Правда, нет отопления, потому что свет нам обрезали», - сообщил Ошмарин.

Он добавил, что часть сотрудников завода уволились сами, часть попали под сокращение. «Последний раз люди видели хоть какие-то деньги в ноябре - декабре прошлого года, это небольшие суммы аванса. Охране что-то платили в апреле-марте, сейчас они ничего тоже не получают зарплату. Молодёжь ушла отсюда и кто-где устроился, но большая часть ездят на вахты. Меня выручает хоть пенсия», - пожаловался замдиректора завода.

По словам Ошмарина, несколько рабочих вместе с местным депутатом встречались заместителем министра промышленности Ростовской области. Он по словам Ошмарина, пообещал, что после 14 октября начнутся выплаты по зарплате, а людей обеспечат работой. «Но по сей день всё так и осталось в виде обещаний. И даже после его уезда, через неделю, нам выключили свет, хотя он нас заверил, что свет нам не отключат. Я встречался с представителями Энергосбыта, они сказали, что если даже заплатите все долги, электричества вам не подключат, так как нет на предприятии ни одного электрика - они все уволились. Задолженность у нас не только перед энергетиками и перед газовиками», - отметил Ошмарин.

В августе сотрудники судоремонтного завода пожаловались на долги по зарплате сенатору от Роствоской области Ирине Рукавшниковой во время интерактивного приема. Сенатор пообещала, действуя совместно с Ассоциацией юристов России, оказать пострадавшим от неправомерных действий администрации предприятия всю необходимую юридическую помощь, вплоть до судебного разрешения конфликта, сообщила 2 августа газета "Наше время" на своем сайте.

Он также показал затонувшую баржу на речку Сухой Донец. «Эта баржа сейчас затоплена, всё из-за того, что нам отключили свет, и мы не могли откачивать воду. У нас две баржи, которые принадлежат заводу», - посетовал мужчина.

Сварщику Султану Радину не платят зарплату уже год. За это время его долг составит 187 тысяч рублей. «Продолжаю ходить на работу в надежде, что когда-то деньги отдадут. Также нахожу время ходить по подработкам, на речке ловлю ещё рыбу - так с женой и выживаем. Два раза пытался устроиться в другое место, но никто не берёт - у меня предпенсионный возраст. Кредит нужно платить, детей нужно одевать, а денег нет», - пожаловался корреспонденту «Кавказского узла» сварщик.

Владимир Королёв на предприятии отработал 3,5 года. «Я с ноября прошлого года не получаю зарплату. Ищу подработки, жена - медик, работает в ковидном госпитале - очень трудно, конечно. Это хорошо хоть дети уже взрослые», - рассказал мужчина.

Валерий Губинок на предприятии работает 20 лет маляром по очистке и покраске судов. «С декабря не получаю зарплату, выручают подработки, правда их не так уж много. Пенсия есть, но она маленькая её не хватает. Обстановка в посёлке тяжелая: работы нет, молодежь разъезжается по вахтам. Кроме нашего завода рядом было ещё два завода, и они тоже развалены, люди на них не работают. Остаётся порт, но и там сейчас плохо с работой», - рассказал Валерий.

В 2019 году прокуратура Ростовской области вынудила руководство Усть-Донецкого порта выплатить 115 работникам долг по зарплате в два миллиона рублей. В отношении предприятия и его руководителя завели дела по статье «Невыплата зарплаты в положенный срок», со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру сообщило издание «161.ру» 15 мая 2019 года.

Оставшимся работникам завода некому подать заявление об увольнении

Евгений Олешкин работает на заводе с 1982 года: сначала был учеником сварщика, потом сварщиком, прорабом и мастером, сейчас работает сторожем. «Писали мы и в транспортную прокуратуру, и в ростовскую, и генеральную, также в трудовую инспекцию и отовсюду приходят только отписки. Обращались мы и в суд, судебное дело выиграли, отнесли заявления судебным приставам. Теперь неизвестно, когда судебные приставы взыщут наши долги. В прошлом году так же ребята через приставов добились, и им выплатили с продажи металла. Мне лично должны 130 тысяч рублей», - пожаловался Олешкин.

По его словам, он живет на пенсию в 12 тысяч рублей. «Ее, конечно, не хватает. Каждый месяц только одних таблеток приходится покупать на 2500 рублей, нужно ещё за коммуналку платить, еду покупать, одежду хоть иногда, а денег на это не хватает», - пожаловался мужчина.

Сотрудники завода также пожаловались, что сейчас даже уволиться не могут, так как некому подать заявление.

Рабочие обратились за помощью к присутствующему на акции депутата Усть-Донецкого городского поселения Виктору Плужникову. «Людям 10 месяцев не выдают зарплату, это 10 месяцев нищеты. Я вчера зашел в гости к одному из рабочих, ко мне подбегает мальчишка, его сын, и спрашивает: дядя, вы привезли зарплату папе, у нас есть нечего. Смотрю, у них на столе пачки супов быстрого приготовления лежат, которые стоят 7 рублей», - рассказал депутат.