23 сентября 2020, 16:26

Ростовские власти запретили ездить в автобусах без масок

Водители общественного транспорта в Ростове-на-Дону с сегодняшнего дня будут останавливаться, если кто-то из пассажиров окажется без маски, объявили городские власти.

Такое решение ростовская администрация объяснила ростом числа зараженных с начала сентября, указано в публикации на сайте мэрии. "С 23 сентября в случае установления в салонах граждан без лицевых масок дальнейшее движение транспортного средства по маршруту будет приостановлено", - заявил городской департамент транспорта.

Ношение масок в общественных местах обязательно в Ростовской области еще с 1 мая, следует из постановления правительства Ростовской области № 272  от 5 апреля - "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". "Обязать <...> граждан носить лицевые маски либо респираторы <...> при проезде во всех видах транспорта общего пользования межмуниципального, городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства Ростовской области. Последняя релакция этого постановления датирована 4 июня.

За нарушение масочного режима физическим лицом полагается до 30 тысяч рублей штрафа, указано в постановлении.

Ростовская область опережает все прочие регионы Южного федерального округа, как по числу зараженных и умерших с начала пандемии, так и по темпам прироста их числа. За минувшие сутки подтвердились 183 новых случаев заражения, всего в регионе болеют коронавирусом 3708 человек. Число умершиз за сутки выросло на девять, достигнув 460, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Волгоградская область сравнялась с Ростовской по приросту смертей от COVID-19", "Ростовская область стала лидером по числу новых заражений COVID-19 в ЮФО", "Организатор ростовского концерта Басты оштрафован за нарушение карантинных мер".

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