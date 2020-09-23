Прокуратура подтвердила фальсификацию доказательств по делу о смерти Бачалиашвили

23 сентября 2020, 02:47

По данным прокуратуры Грузии, представленные адвокатом семьи программистки Тамар Бачалиашвили спутниковые снимки с автомобилем, в котором было найдено тело девушки, сфальсифицированы.

Как писал "Кавказский узел", мать умершей программистки Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, однако ФБР отказалось принять участие в расследовании. Родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру. 22 сентября следствие заподозрило адвоката семьи Бачалиашвили Михаила Рамишвили в фальсификации снимков со спутника, на которых видно, что автомобиля убитой нет на том месте, где позднее нашли ее мертвой.

23-летняя Тамар Бачалиашвили исчезла приблизительно 18 июля, а 22 июля ее тело нашли на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем к квалификации обвинения добавилась статья "Доведение до самоубийства". Следователи при первичном осмотре тела девушки не нашли следов насилия. Мать Тамар Бачалиашвили потребовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

«Экспертиза выявила, что фотографии со спутников, обнародованные адвокатом семьи Михаилом Рамишвили, смонтированные и поддельные. Исходя из этого, поскольку налицо попытка ввести в заблуждение следствие и общественность, а также фальсификация доказательств, прокуратура начала соответствующее правовое реагирование», - говорится в заявлении прокуратуры от 22 сентября, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Прокуратура провела следственные и процессуальные действия по вопросу фальсификации доказательств, и на основании постановления суда затребовала переписку Рамишвили с Давидом Пурцхванидзе, одним из учредителей СМИ «Спутник-Грузия», который, по данным следствия, предоставил спутниковые снимки, а также фотоматериалы и связанную с делом важную информацию, содержащуюся в личном телефоне Рамишвили.

Ранее следствие изъяло мобильный телефон Рамишвили для проверки. Он назвал действия следователей вторжением в личное пространство и предположил, что его хотят дискредитировать или запугать.

В сообщении прокуратуры уточняется, что следствие не смотрело какую-либо иную информацию в телефоне Рамишвили, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью, «поскольку это не представляет предмет интереса для следствия». Ведомство также отмечает, что мобильный телефон Рамишвили предоставил добровольно и разрешил его опечатать.

В ходе допроса Рамишвили 21 сентября выявили его общение с Пурцхванидзе, от которого Рамишвили в социальных сетях получил спутниковые снимки и представил их следствию. В здании прокуратуры нет необходимого технического обеспечения для проведения работы переноса цифровой информации из телефона на диск, чтобы не произошло изменения цифровых данных, поэтому это решили провести в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы. Однако Рамишвили 22 сентября отказался подписывать составленный протокол о переносе информации на диск и приложении его к делу и сдаче телефона, информирует прокуратура.