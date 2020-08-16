Семейная пара арестована на Кубани после видео с висящим вниз головой младенцем

16 августа 2020, 16:12

Муж и жена, задержанные в Сочи после публикации видео, на котором отец держит ребенка вниз головой и перебрасывает его из одной руки в другую, арестованы на 10 суток по обвинению в неподчинении полицейским.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа сотрудники полиции в Сочи сообщили, что разыскали семейную пару, опубликовавшую видео с небрежным обращением с ребенком. Рассматривается вопрос о передаче его в органы опеки, пояснили правоохранители. Отец ребенка объяснил, что руководствовался собственными взглядами на воспитание.

На опубликованном в соцсетях видео мужчина, сидя на стуле в лесу, держит младенца за ногу вниз головой, затем перебрасывает малыша из одной руки в другую. Все свои действия мужчина сопровождает посвистыванием. Младенец на видео ведет себя спокойно, не плачет, но издает кряхтение.

Суд в Краснодарском крае приговорил отца и мать ребенка, которого держали за ногу вниз головой, к 10 суткам административного ареста за неповиновение законным требованиям полицейских, сообщил сотрудник управления МВД по Краснодарскому краю.

"На законные требования пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции они ответили категорическим отказом и оказали физическое сопротивление, за что на них был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")", - рассказал он.

Статья 19.3 КоАП РФ предусматривает до 15 суток ареста.

По словам полицейского, у супругов было обнаружено вещество растительного происхождения, предположительно марихуана, и приспособление для употребления наркотических веществ, пишет ТАСС.

Комментариев от арестованных либо их представителей относительно решения суда и заявления представителя краевого ГУ МВД, а также информации о том, где сейчас находится ребенок арестованных, пока не поступало.