Дагестанские почтальоны обвинены в крупном мошенничестве с пособиями

14 августа 2020, 19:41

Сотрудники отделения соцзащиты и почтовых отделений Хасавюртовского района Дагестана присваивали себе соцвыплаты на несуществующих детей. Ущерб государству составил более 40 миллионов рублей, сообщило сегодня следствие.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 начальников отделений почтовой связи в Хасавюртовском районе, почтальона и начальника отдела районного управления соцзащиты. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня Управление Следкома по Дагестану.

По версии следствия, с июня 2014 года начальник управления соцзащиты, главбух и два сотрудника управления внесли в электронную базу данных Минсоцразвития Дагестана и платежные ведомости более 600 вымышленных получателей выплат на детей в возрасте до полутора лет. В результате в сговоре с начальниками почтовых отделений и почтальонами они похитили более 40 миллионов рублей.

Часть людей, на которых были оформлены выплаты, не проживали по указанным адресам, у остальных не было детей в возрасте до полутора лет. "Заявления о назначении и выплате компенсационных средств [...] отсутствовали, на получателей выплат не были заведены личные дела, они не состояли на учете", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге сотрудников почты и начальника отдела управления соцзащиты с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд. Расследование в отношении руководителя районного управления соцзащиты, главного бухгалтера и специалиста управления продолжается.

Максимальное наказание по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России составляет 10 лет лишения свободы, по части 2 статьи 292 - четыре года лишения свободы.

Комментариями обвиняемых и подозреваемых или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.