Правозащитники осудили огласку интимной жизни Тамар Бачалиашвили

11 августа 2020, 13:38

16 грузинских НПО распространили заявление, в котором раскритиковали журналистов телеканала "Мтавари архи" за обсуждение 9 августа в прямом эфире интимной жизни умершей программистки Тамар Бачалиашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", мать умершей программистки Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде как причине смерти дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего объявила голодовку. Женщина прекратила акцию протеста после того, как генпрокурор Грузии заверил ее, что специалисты ФБР будут работать над делом. 9 августа силовики провели обыски в квартирах руководства и трех сотрудников компании, где работала Тамар Бачалиашвили.

23-летняя Тамар Бачалиашвили исчезла приблизительно 18 июля, а 22 июля тело программистки было обнаружено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем к квалификации обвинения добавилась статья "Доведение до самоубийства". Следователи при первичном осмотре тела 23-летней девушки не нашли следов насилия. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

9 августа в прямом эфире телеканала "Мтавари архи", в передаче "В главных акцентах", которую ведет директор телекомпании Ника Гварамия, молодому человеку, который после смерти Тамар Бачалиашвили стал позиционировать себя ее возлюбленным, задавались вопросы интимного характера. В частности, его просили ответить, были ли у них с Бачалиашвили сексуальные отношения и были ли у него сексуальные отношения. Также был затронут вопрос сексуальной ориентации близкой подруги Тамар Бачалиашвили.

Шестнадцать грузинских неправительственных организаций (НПО), в том числе "Ассоциация молодых юристов", "Центр обучения и защиты прав человека", "Центр защиты прав человека", "Хартия журналистской этики", "Ассоциация региональных СМИ Грузии" 10 августа распространили совместное заявление, в котором осудили обсуждение в прямом эфире телеканала "Мтавари архи" интимной жизни программистки Тамар Бачалиашвили. Информация такого же рода содержалась и в материалах некоторых других СМИ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитники назвали неприемлемой огласку такой информации. "Считаем, что СМИ должны осознавать, что важна неприкосновенность личной жизни, а также осознавать свою правовую ответственность в процессе построения демократического общества, фундаментом которого являются права человека и уважение его достоинства", – сказано в совместном заявлении НПО.

Правозащитники возмутились тем, что была затронута не только личная жизнь Бачалиашвили, но и личная жизнь молодого человека. Они заявили, что согласно практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), тайна личной жизни сохраняется и после смерти человека.

Несмотря на то, что резонансные случаи представляют интерес для широкой общественности, журналисты не должны злоупотреблять свободой слова и соблюдать право их участников на тайну личной жизни. Вопросы, которые задавались герою передачи в эфире телеканала "Мтавари архи" "не служат высокому общественному интересу", подчеркнули правозащитники. "Тамар Бачалиашвили и ее друг не публичные фигуры, что расширяет рамки неприкосновенности их личной жизни. Кроме того, нужно обратить внимание, что детали, упомянутые во время интервью, касались особо личных аспектов, среди которых – сексуальная ориентация и интимная жизнь покойной и ее подруги, что согласно практике Европейского суда по правам человека подлежит особой защите прав личной жизни", – сказано в распространенном заявлении.