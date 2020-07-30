30 июля 2020, 20:29

Режим ЧС введен в североосетинском селе после схода селя

После схода селевого потока перекрыт источник питьевой воды в Буронском сельском поселении, там введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, сель сошел в результате обильных осадков в горной части Алагирского района Северной Осетии.

"С 15.00 четверга на территории Буронского сельского поселения введен режим ЧС. Обильные осадки в горной части спровоцировали сход селевого потока на каптаж источника "Лабогом" в поселке Бурон с перекрытием питьевой воды", - цитирует сообщение представителя ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

До окончания аварийно-восстановительных работ ежедневно в населенный пункт будет подвозиться питьевая вода, проинформировали в ведомстве.

В поселке Бурон, согласно данным Росстата на 1 января, числятся 527 жителей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Алагирского района - городе Алагир - будет идти слабый дождь при температуре воздуха +17, скорость ветра составит 1 метр в секунду. 31 июля дождь продолжится, ветер усилится до 2 метров в секунду, температура поднимется до +25. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Восстановлена подача электричества в дома жителей Карачаево-Черкесии", "Жители 12 сел в Грузии заблокированы после схода селей", "Три населенных пункта Кубани подтоплены после ливня".

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