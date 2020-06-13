Электрические счетчики в жилом доме. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

13 июня 2020, 10:29

Более семи тысяч абонентов остались без электричества на Ставрополье

Из-за сильного ветра с дождем и градом в Ставропольском крае более семи тысяч абонентов остались без электричества, ураган опрокинул 11 грузовиков на автодороге "Кавказ", сообщили спасатели.

Шквалистый ветер с дождем и градом привел к массовым порывам линий электропередач в Ставропольском крае, из-за чего без света остались 7040 человек. Ураган опрокинул на трассе "Кавказ" 11 большегрузных машин, сообщило управление МЧС по региону. "В Андроповском районе на федеральной автодороге "Кавказ", ориентировочно в 40 км от города Минеральные Воды, в результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей – девяти грузовых "Газелей" и двух фур", – передал 12 июня "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Ставропольскому краю.

Скорость ветра достигала 23 метров в секунду, были повреждены кровли домов, в Андроповском районе ветром сорвало крышу двухэтажного жилого дома, в котором проживают 10 человек, из них четверо детей. В Минеральных Водах произошло отключение электроэнергии. В селе Курсавка в многоэтажный дом ударила молния, из-за чего в одной из квартир произошло короткое замыкание, сообщило 12 июня РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по региону.

Крупным градом во время урагана были повреждены автомобили, в частности в Ессентуках размер града достигал величины грецкого ореха, стихия нанесла ущерб зданиям города. Из-за сильного ветра было прекращено движения машин на дорогах, сообщило 12 июня издание "Блокнот Ставрополь".

Примечание:

"Три человека пострадали от урагана на Ставрополье", "Дома жителей Ставрополья повреждены из-за непогоды", "Пассажиры трех рейсов задержались в ростовском аэропорту из-за тумана".

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