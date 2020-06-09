Жители Манаса потребовали освободить задержанных односельчан

09 июня 2020, 18:12

В дагестанском поселке Манас местные жители собрались на сход после того, как полицейские задержали нескольких человек. Комментаторы распространяемого в сети видео о задержании осудили силовиков, применивших силу к пожилому мужчине.

На федеральной трассе "Кавказ" у поселка Манас Карабудахкентского района собралось около тысячи человек, которые требуют уволить сотрудника полиции, грубо задержавшего взрослого мужчину, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции.

Житель Карабудахкентского района Мурад сообщил, что на федеральной трассе собралось "свыше тысячи человек". "Люди требуют встречи с начальником полиции и того, чтобы сотрудника полиции, который ударил жителя Гурбуки по голове, уволили из полиции", - рассказал мужчина. По его словам, после того как в сети распространилась видеозапись грубого задержания двух мужчин, многие стали собираться у федеральной трассы.

"У нас в голове не укладывается, как можно так поступать со взрослым человеком, дедушкой. Это не в наших традициях, чтобы молодой человек поднимал руку на взрослого человека. Чтобы там между ними ни произошло, так поступать было нельзя. Поэтому мы хотим, чтобы этот сотрудник полиции был уволен", - отметил мужчина. Он добавил, что люди намерены дождаться встречи с руководством полиции.

Информация о сходе жителей Манаса опубликована сегодня в Instagram-паблике tut.yuzhdag. На размещенном здесь видео запечатлена большая толпа людей, само видео сопровождается надписью "После задержания жители Манаса требуют освободить односельчан".

В этом же паблике размещено другое видео с сопроводительными надписями "Задержания в Манасе" и "Начиналось вот так!!!". На этом видео снят момент, как полицейские на дороге проводят задержания двоих мужчин. Одного мужчину - молодого - держат двое полицейских. Второго - пожилого мужчину в белой рубашке – не менее четырех. Пожилой мужчина пытается вырваться, ему скручивают руки за спиной, валят на землю. К месту происшествия подходят еще силовики, прохожие. Вокруг упавшего создается толпа. Мужчину поднимают, заломив руки вниз за спиной, ведут к полицейской машине. Уже на входе в машину один из силовиков сзади бьет своей головой по голове задержанного. За что задержаны мужчины, в этих видео не объясняется.

"Кавказский узел" пока не может проверить, когда и где были сделаны эти видеозаписи.

Комментаторы обоих видео возмущены поведением силовиков по отношению к пожилому мужчине.

"Что происходит, народ, за что они так его на землю уложили? Взрослый мужчина, бедный, за что его так? Надеюсь, он ничего плохого не сделал, у нас люди какие-то бессердечные стали что ли?" - пишет ritagyseibekova под видео о задержании. "Где уважение к старшим, что с тобой ДАГЕСТАН?" - возмущена mira_9056. "Намного старше их, они его в пол втыкают, потом ещё головой бьёт его сзади. Такое уважение к взрослым в Дагестане", - отмечает kotrovski. "Как можно так, он же взрослый мужик, хорошо одет. Кошмар, вы люди или кто? Хотя вы оборотни в погонах", - высказывается rizva6462. "В конце полицейский старика головой бьет? У тебя отца нету, или тебя в детстве не били родители или не воспитали, что уважать надо старших?" - пишет askhab2025.

"Ждём извинения от полицейских", - пишет salamovabdul под видео о сходе в Манасе. "Один из силовиков ударил взрослого человека, народ вышел на митинг, чтоб поддержать его и заставить извиниться силовика", - отмечает тут же sheih_0101.

Информации о задержании мужчин в Манасе на сайте МВД Дагестана и на странице министерства в Instagram по данным на 18.10 мск нет.