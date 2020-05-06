Волгоградский активист и сотрудник оператора по вывозу мусора обменялись обвинениями в нападении

06 мая 2020, 14:53

Активист организации «За права человека» Игорь Нагавкин пожаловался в полицию на нападение сотрудника компании по вывозу мусора на месте поджога свалки отходов в Волгоградской области. Оппонент активиста написал встречное заявление, указав, что Нагавкин угрожал ему ножом. Мусор на свалке горит регулярно, что создает проблемы местным жителям, рассказал очевидец конфликта.

Инцидент произошел 4 мая, когда эксперт и специальный корреспондент Национальной общественной организации «За права человека» Игорь Нагавкин изучал обстоятельства перевозки отходов с площадки в районе хутора Камыши Калачевского района на полигон в Светлоярский район. В тот день Игорь Нагавкин договорился встретиться с журналистами регионального СМИ «Вести Волгограда», которые попросили его на месте прокомментировать ситуацию.

Когда Нагавкин прибыл к назначенному месту, он обнаружил горящий в котловане мусор и стал снимать происходящее на свой сотовый телефон, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин.

"К месту пожара прибыл автомобиль с главой Калачевского городского поселения Денисом Сарычевым и неизвестным мне мужчиной, который, как потом я выяснил, оказался старшим инспектором по контролю за вывозом мусора на территории Калачевского района ООО «Управление отходами – Волгоград» Сергеем Курушиным", - сообщил активист.

По его словам, увидев, что Нагавкин снимает горящую свалку на телефон, мужчина попытался отнять у него телефон. "А когда у него это не получилось сделать, то толкнул меня в грудь, и я упал в котлован, где полыхал пожар. [...] Никаких угроз в его адрес я не высказывал, ничем ему не угрожал. Когда я выбрался из котлована, мужчина продолжал мне угрожать", - сказал Нагавкин.

Активист рассказал, что позвонил в дежурную часть ОМВД по Калачевскому району и сообщил о нападении, его обращение принял дежурный. Вскоре подъехали полицейские, которые осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Позднее Нагавкин, по его словам, написал заявление о нападении. "Считаю, что этот гражданин напал на меня, когда я проводил журналистское расследование, снимая факт сжигания мусора на площадке", - пояснил свою позицию активист.

Представитель регоператора написал встречное заявление о нападении

По словам Нагавкина, Сергей Курушин также написал заявление, указав, что у Нагавкина был нож, но эта версия не соответствует действительности. "У меня есть свидетели, которые подтверждают тот факт, что с моей стороны не было никакого нападения. И полицейские провели досмотр и отметили, что никакого ножа у меня не было", - сказал Игорь Нагавкин, добавив, что серьезных повреждений при падении в котлован не получил и в медицинские учреждения не обращался.

Сергей Курушин сегодня подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что написал заявление в полицию, потому что Нагавкин угрожал ему ножом. "Человек во время проведения мероприятия по тушению [пожара на свалке] проник на частную территорию, на замечания не реагировал, вел себя крайне агрессивно, пытался проникнуть к очагу возгорания. Я пытался сначала словесно остановить его. Так как человек рвался в очаг этого огня, я его за руку схватил и оттащил оттуда. Он толкнул меня. Я его тоже толкнул. Он оступился", - рассказал Сергей Курушин.

Он пояснил, что предложил Нагавкину прекратить видеосъемку, «потому что на частной территории шли специальные опасные работы». Но активист, по словам Сергея Курушина, продолжал снимать.

Пожарные признали пожар результатом поджога

Пожарные составили акт о поджоге, подчеркнул представитель оператора по вывозу мусора. Поджог, по его словам, возник 4 мая сразу в пяти местах свалки и в течение часа площадь пожара превысила 100 квадратных метров.

Житель микрорайона Старый Калач Дмитрий Никифоров, который 4 мая, как и Нагавкин, находился на мусорной площадке у хутора Камыши, пришел туда, по его словам, чтобы узнать причину «постоянных возгораний свалки». "Ответа я так и не получил в тот день. Часто жгут. Раз в неделю у них мусор горит. [...] Форточки не откроешь, идет дым и в хутор Камыши, и в Старый Калач идет. Соседство со свалкой нас совсем не радует", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Никифоров.

По словам Никифорова, он стал очевидцем конфликта. "Игорь Нагавкин зашел на территорию. Начал снимать на телефон все", - сказал он. За этим последовала стычка, но ножа у Нагавкина Никифоров, по его словам, не видел. "В одной руке у него был телефон, а в другой сумка с документами", - сказал он.

Сотрудник ОМВД по Калачевскому району отказался от комментариев, сославшись на "тайну следствия", передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Если будет доказано, что Игорь Нагавкин осуществлял журналистское расследование, то инцидент может быть квалифицирован по п. 3. ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, который оказывает в судах юридическую помощь социально незащищенным гражданам.

"В этом случае подозреваемому может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет... В случае же, если не будет доказано, что Нагавкин осуществлял журналистскую деятельность, уголовное наказание [нападавшему] не грозит, так как Нагавкин не получил увечий. В лучшем случае здесь можно задействовать статью 6.1.1 ("Побои") Кодекса об административных нарушениях. Самое серьезное наказание в этом случае – 120 часов обязательных работ", - пояснил юрист.

Сотрудник НОО "За права человека" Дмитрий Вдовин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что их коллега пока не сообщил им о нападении и юридической помощи не просил. "Мы подтверждаем, что Игорь Нагавкин руководитель реготделения нашей организации, что он журналист нашего издания. Он действительно получил от нас задание на расследование «мусорной проблемы» в Калачевском районе", - сказал Дмитрий Вдовин.

Игорь Нагавкин в октябре 2016 года был арестован по подозрению в краже. Активист не признает себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден под подписку о невыезде и вернулся в родной Калач-на-Дону. Сначала дело вел Следственный комитет в Москве, с января 2019 года оно находится в ведении управления ведомства по Волгоградской области.

Версию пожарных о поджоге мусора на площадке временного накопления отходов счел правдоподобной руководитель реготделения общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. По его словам, регоператор должен вывозить мусор за плату на объекты размещения отходов, в Калачевском районе такой объект располагается на Светлоярском полигоне. Согласно санитарным нормам, площадка в хуторе Камыши должна быть бетонированной, с гидроизоляцией и обособленным стоком с бочкой для приема жидких отходов. "Мусор, хранящийся навалом, должен иметь навес и должен быть защищен от атмосферных осадков. И никакого хранения мусора на открытом грунте быть не может. На хуторе Камыши мусор обильно свален на открытом грунте в канаве вокруг бетонной плиты. Стока нет. Навеса нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Князев.