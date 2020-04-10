10 апреля 2020, 13:00
Машина полицейского обстреляна в Ингушетии
Сотрудник ДПС в Ингушетии попал под обстрел, когда ехал со службы. Один из подозреваемых задержан, сообщили источники.
Инцидент произошел сегодня ночью. "Сотрудник не пострадал, но один из подозреваемых в совершении нападения задержан, на данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, причины и соучастники", - сказал источник в правоохранительных органах региона.
Он уточнил, что нападение произошло на окраине Назрани недалеко от республиканского поста ДПС, пишет ТАСС.
Мотивом преступления могли стать "ранее сложившиеся неприязненные отношения", считает источник. "На текущий момент не рассматривается версия о причастности к инциденту членов бандподполья", - цитирует его "Интерфакс".
"Источники назвали кровной местью убийство в Ингушетии", "Глава ингушского центра противодействия экстремизму убит в Москве", "Сотрудник ингушского отдела ФСИН задержан за покушение на коллегу".
10 апреля 2020, 15:29
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10 апреля 2020, 15:00
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10 апреля 2020, 14:00
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Силовики сообщили об обыске в администрации района Махачкалы
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10 апреля 2020, 13:23
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