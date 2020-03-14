Конфликт между тейпами в Экажево привел к перестрелке с гибелью человека

14 марта 2020, 06:28

В результате конфликта с перестрелкой между членами двух тейпов в ингушском селе Экажево один человек погиб, еще один похищен. По данным МВД, при попытке пресечь конфликт также пострадали двое полицейских.

По предварительной информации МВД, 13 марта около 16.50 мск на улице Арапиева в селе Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, участники которого применили огнестрельное оружие.

"В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один похищен злоумышленниками, передвигавшимися на автомобилях "Лада Гранта" и Hyundai Solaris. При попытке прекратить противоправные действия участников конфликта с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан пострадали двое полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Ингушетии.

Пострадавшие полицейские госпитализированы с телесными повреждениями, у одного из них ранение в ногу из травматического пистолета, уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы взяли ситуацию в селе под контроль, устанавливаются участники происшествия, отмечается в сообщении.

Перестрелка произошла между членами двух тейпов, а причиной конфликта, по предварительным данным, стал давний спор, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики ТАСС.

Ссора, переросшая в перестрелку, произошла между молодыми людьми "на почве ранее сложившихся неприязненных отношений", отмечает со ссылкой на источник в силовых структурах "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также информировал, что в ночь на 30 декабря 2019 года в Сунженском районе произошел конфликт с перестрелкой между членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых. По информации источников в правоохранительных органах Ингушетии, один человек погиб и шестеро госпитализированы. По данным Следкома, по подозрению в убийстве 43-летнего участника конфликта задержан 36-летний житель Сунжи. Представители тейпа Полонкоевых выразили сожаление о произошедшем конфликте из-за родовых башен и убийстве человека. Представитель тейпа Евлоевых в ответном обращении пригрозил оппонентам ответственностью за смерть Асланбека Евлоева.