Сотрудник полиции. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 марта 2020, 18:29

Две недели поисков пропавших в Ингушетии братьев остались без результата

Полиция Ингушетии не смогла найти братьев Хамзата и Илеза Дзейтовых, объявленных в розыск после приезда в республику 27 февраля. В поведении братьев не было ничего, что подтверждало бы версию о вербовке боевиками, указал отец Дзейтовых.

"Кавказский узел" писал, что 21-летний Хамзат и 17-летний Илез Дзейтовы, чеченцы по национальности, 26 февраля отправились из Новосибирска в Ингушетию. По дороге, в Москве, они заменили свои мобильные телефоны и сим-карты. Водитель, подвозивший их до Назрани, рассказал, что они 27 февраля вышли на Экажевском кругу. Заявление о пропаже подал в полицию отец Дзейтовых. Родственники обвинили ингушскую полицию в бездействии.

В МВД Ингушетии не располагают какой-либо новой информации о пропавших, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. "Как только у нас будет новая информация, мы опубликуем ее на официальном сайте и странице в Instagram", - сообщил сотрудник пресс-службы. По состоянию на 18.20 мск 13 марта на сайте республиканского управления МВД и странице ведомства в Instagram нет информации о ходе поисков братьев Дзейтовых.

Отец пропавших, Тимур Дзейтов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что полиция не передавала ему никакой информации о ходе поисков. Он уточнил, что Хамзат и Илез живут и учатся в Новосибирске, а в Ингушетии в последний раз были с декабря по январь. "Хамзат женат, Илез нет. В Ингушетии бывали на каждые каникулы", - сказал Тимур Дзейтов.

Он уточнил, что версию о вербовке братьев Дзейтовых боевиками выдвинули силовики. "Мы узнали, что они посещали салафитскую мечеть уже после того, как пропали. В социальных сетях ничего подобного не замечали, да и изменений [в поведении] не было особых", - заключил Тимур Дзейтов.

Примечание:

"Два человека задержаны в Дагестане по делу об инсценировке похищения", "Похищения людей в Чечне приняли системный характер", "Полиция вытеснила с площади в Махачкале активисток "Сердца матери".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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