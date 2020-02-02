02 февраля 2020, 14:59

Рабочие пострадали на стройке в Дербенте

При обрушении строительных лесов в Дербенте травмы получили четыре человека, двое из них госпитализированы.

По данным спасателей, инцидент произошел сегодня в 11.35 мск на стройке 10-этажного дома по ул. Гасанова в Дербенте. При обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Дагестану.

Одному из них была оказана медпомощь на месте происшествия, остальные четверо были доставлены в Дербентскую центральную больницу. "Из них двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, после чего они были отпущены домой. Один в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в общую палату, и один в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По предварительным данным, обрушение произошло "в результате нарушения технологии установки и закрепления строительных лесов", отмечается в сообщении МЧС.

Рабочие в момент обрушения находились на уровне 6-го этажа строящегося здания, уточнил начальник ГО и ЧС администрации Дербента Сайбун Сайбунов. "Один из пострадавших помещен в реанимацию, второго врачи обследуют, у него сотрясение головного мозга, он находится в травматологическом отделении местной больницы. Еще двоих отправили на амбулаторное лечение, у них несерьезные травмы", - приводит его слова ТАСС.

Примечание:

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