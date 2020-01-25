25 января 2020, 06:04

Дело об убийстве геев на Кубани дошло до суда

Прокуратура направила в суд дело жителя Кубани, обвиняемого в убийстве однополой пары пенсионеров в Северском районе.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года в поселке Ильском были найдены тела двух пенсионеров. Предполагаемый убийца задержан и дал признательные показания. Он заявил, что выпивал с пенсионерами, и те начали к нему приставать. Следствие назвало одной из приоритетных версий гомофобию. Жители поселка были убеждены, что пенсионеров убили из-за сексуальной ориентации. То, что следствие озвучило эту версию как одну из основных, редкий случай, отметили представители ЛГБТ-сети. Кубань является особо гомофобным регионом, заявили покинувшие край после травли в своих станицах геи.

По версии следствия, в начале января 2019 года в поселке Ильском Северского района 24-летний молодой человек распивал спиртные напитки в доме у двоих пенсионеров. Пожилой хозяин дома попытался снять с него штаны, в ответ на это гость нанес пожилому человеку "множественные удары руками, а также твердым тупым предметом", от чего тот умер, утверждают следователи. Второго пенсионера, который стал свидетелем убийства, молодой человек избил деревянной шваброй и металлическим совком, от полученных ранений он скончался на месте, полагает следствие.

Молодой человек обвиняется по статье об убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), свою вину он признал, его заключили под стражу, сообщила 24 января прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд, говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по той статье - пожизненное лишение свободы.

"Пенсионеры являлись однополой парой", - цитирует источник в правоохранительных структурах Краснодарского края РИА "Новости".

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало. На сайте Краснодарского краевого суда информации о поступлении дела нет по состоянию на 3.50 мск 25 января.

Примечание:

"Правозащитники назвали абсурдным заявление главы Минюста о геях в Чечне", "Краснодарские активисты потребовали расследовать убийства геев в Чечне", "Суд в Краснодаре подтвердил запрет акции в поддержку жертв гомофобии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 января 2020, 07:31

25 января 2020, 06:40

25 января 2020, 06:16

  • Активистки в Баку поддержали арестованного оппозиционера Салаева

    Около 10 активисток Партии народного фронта Азербайджана провели акцию в поддержку своего однопартийца Ализамина Салаева, арестованного после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Участницы шествия потребовали освободить Салаева и отправить в отставку главу МВД.

25 января 2020, 05:35

25 января 2020, 04:54

  • Делегация ПАСЕ указала Баку на ограничения политических свобод

    Избирательная кампания в Азербайджане проходит в условиях ограничения свободы собраний и сопровождается преследованиями оппозиционеров, что не способствует проведению демократических парламентских выборов, констатировала делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам поездки в Баку.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи