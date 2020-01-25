Дело об убийстве геев на Кубани дошло до суда

25 января 2020, 06:04

Прокуратура направила в суд дело жителя Кубани, обвиняемого в убийстве однополой пары пенсионеров в Северском районе.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года в поселке Ильском были найдены тела двух пенсионеров. Предполагаемый убийца задержан и дал признательные показания. Он заявил, что выпивал с пенсионерами, и те начали к нему приставать. Следствие назвало одной из приоритетных версий гомофобию. Жители поселка были убеждены, что пенсионеров убили из-за сексуальной ориентации. То, что следствие озвучило эту версию как одну из основных, редкий случай, отметили представители ЛГБТ-сети. Кубань является особо гомофобным регионом, заявили покинувшие край после травли в своих станицах геи.

По версии следствия, в начале января 2019 года в поселке Ильском Северского района 24-летний молодой человек распивал спиртные напитки в доме у двоих пенсионеров. Пожилой хозяин дома попытался снять с него штаны, в ответ на это гость нанес пожилому человеку "множественные удары руками, а также твердым тупым предметом", от чего тот умер, утверждают следователи. Второго пенсионера, который стал свидетелем убийства, молодой человек избил деревянной шваброй и металлическим совком, от полученных ранений он скончался на месте, полагает следствие.

Молодой человек обвиняется по статье об убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), свою вину он признал, его заключили под стражу, сообщила 24 января прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд, говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по той статье - пожизненное лишение свободы.

"Пенсионеры являлись однополой парой", - цитирует источник в правоохранительных структурах Краснодарского края РИА "Новости".

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало. На сайте Краснодарского краевого суда информации о поступлении дела нет по состоянию на 3.50 мск 25 января.