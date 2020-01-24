Предприятие "Беслан" в Северной Осетии. Изображение с сайта "Росспиртпрома", http://www.rosspirtprom.ru/manufacture/beslan.php

24 января 2020, 22:35

Прокуратура проверяет увольнение 120 человек в Беслане

Уволенные работники государственного завода в Северной Осетии пожаловались Владимиру Путину. Прокуратура заверила, что защитит их права.

Прокуратура выясняет, насколько законно были уволены 120 сотрудников предприятия "Беслан". "В ходе надзорных мероприятий, к проведению которых привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Республике Северная Осетия - Алания, будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц предприятия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Бывшие работники "Беслана" подали петицию президенту России. Они заявили, что в ноябре 2019 года, поверив обещаниям о новой работе, написали заявления об увольнении по собственному желанию, и в итоге оказались безработными. В петиции утверждается, что оборудование предприятия демонтируется. Подписанты попросили президента не допустить закрытия "Беслана". "Генеральный директор [Росспиртпрома] Айрат Гаскаров ни разу не приезжал на завод, не встречался с коллективом, не интересовался жизнью предприятия, а сейчас одним росчерком пера решает судьбы 120 человек и членов их семей", - процитировали 23 января текст петиции "Кавказ.Реалии".

Речь о закрытии предприятия не идет - напротив, "Беслан" остановлен в связи с масштабной модернизацией, заявили в "Росспиртпроме". "Сотрудникам завода, не задействованным в модернизации, были предложены различные варианты: увольнение по соглашению сторон с компенсацией либо трудоустройство с сохранением окладов на двух других завода "Росспиртпрома" в республике – "Престиж" и ДДД. Штатное расписание обоих предприятий уже расширено", – привело издание сообщение пресс-службы компании.

100% акций "Росспиртпрома" находится в федеральной собственности. Обособленное структурное подразделение компании "Беслан" находится в административном центре Правобережного района, тогда как "Престиж" - в Пригородном районе Северной Осетии, а ДДД - в Алагирском. "Беслан" работает с мая 2014 года, говорится на сайте "Росспиртпрома".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2019 года попали под сокращения 1,1 тысячи работников завода "Электроцинк". Власти пообещали сокращенным сотрудникам помочь найти работу, однако в ноябре 2019 года многие из них вышли на митинг во Владикавказе, заявив о том, что власти не выполнили своего обещания. При появлении новых производств работа в первую очередь будет предлагаться бывшим работникам "Электроцинка", заверило в январе министерство промышленности Северной Осетии.

Примечание:

"Увольнение врача в Моздоке вызвало споры в Instagram", "Уволенный руководитель лицея во Владикавказе назначен замдиректора", "Бывшие сотрудники "Электроцинка" потребовали возобновить работу завода".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 января 2020, 23:34

24 января 2020, 21:55

24 января 2020, 21:26

24 января 2020, 20:55

24 января 2020, 20:47

  • Суд в Махачкале продлил арест четырем Свидетелям Иеговы*

    Несколько сотен жителей разных регионов Северного Кавказа приехали на заседание суда, чтобы поддержать дагестанских Свидетелей Иеговы*. Срок содержания под стражей всех четырех обвиняемых продлен на два месяца, сообщила супруга одного из верующих.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи