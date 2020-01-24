Прокуратура проверяет увольнение 120 человек в Беслане

24 января 2020, 22:35

Уволенные работники государственного завода в Северной Осетии пожаловались Владимиру Путину. Прокуратура заверила, что защитит их права.

Прокуратура выясняет, насколько законно были уволены 120 сотрудников предприятия "Беслан". "В ходе надзорных мероприятий, к проведению которых привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Республике Северная Осетия - Алания, будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц предприятия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Бывшие работники "Беслана" подали петицию президенту России. Они заявили, что в ноябре 2019 года, поверив обещаниям о новой работе, написали заявления об увольнении по собственному желанию, и в итоге оказались безработными. В петиции утверждается, что оборудование предприятия демонтируется. Подписанты попросили президента не допустить закрытия "Беслана". "Генеральный директор [Росспиртпрома] Айрат Гаскаров ни разу не приезжал на завод, не встречался с коллективом, не интересовался жизнью предприятия, а сейчас одним росчерком пера решает судьбы 120 человек и членов их семей", - процитировали 23 января текст петиции "Кавказ.Реалии".

Речь о закрытии предприятия не идет - напротив, "Беслан" остановлен в связи с масштабной модернизацией, заявили в "Росспиртпроме". "Сотрудникам завода, не задействованным в модернизации, были предложены различные варианты: увольнение по соглашению сторон с компенсацией либо трудоустройство с сохранением окладов на двух других завода "Росспиртпрома" в республике – "Престиж" и ДДД. Штатное расписание обоих предприятий уже расширено", – привело издание сообщение пресс-службы компании.

100% акций "Росспиртпрома" находится в федеральной собственности. Обособленное структурное подразделение компании "Беслан" находится в административном центре Правобережного района, тогда как "Престиж" - в Пригородном районе Северной Осетии, а ДДД - в Алагирском. "Беслан" работает с мая 2014 года, говорится на сайте "Росспиртпрома".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2019 года попали под сокращения 1,1 тысячи работников завода "Электроцинк". Власти пообещали сокращенным сотрудникам помочь найти работу, однако в ноябре 2019 года многие из них вышли на митинг во Владикавказе, заявив о том, что власти не выполнили своего обещания. При появлении новых производств работа в первую очередь будет предлагаться бывшим работникам "Электроцинка", заверило в январе министерство промышленности Северной Осетии.