24 января 2020, 18:15

Оппозиционный депутат избит на заседании горсовета Тбилиси

Словесная перепалка на заседании горсовета Тбилиси переросла в драку между депутатами от правящей и оппозиционной партий. Пострадал член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

Конфликт между членом "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили и депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" произошел сегодня на объединенном заседании ревизионной и урбанистической комиссий в сакребуло (городском собрании) Тбилиси.

После словесной перепалки депутаты от правящей партии повалили Хабеишвили на пол и начали его бить. Их разняли приставы и другие депутаты. В результате у оппозиционного депутата подбит глаз и рассечен лоб, пишет "Sputnik Грузия".

Поводом для конфликта Леван Хабеишвеили назвал свое возмущение низкой зарплатой уборщиц сакребуло и упрек чиновников в том, что те выписывают себе премиальные и надбавки к зарплате. "Я в эфире одной из телекомпаний рассказал о тяжелом положении уборщиц в сакребуло и сделал политическое заявление", - приводит издание сказанные после драки слова Левана Хабеишвили.

Народный защитник Грузии Нино Ломжария осудила нападение на депутата и призвала полицию расследовать инцидент, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир телекомпании «Мтавари архи».

Председатель фракции «Грузинская мечта» в Тбилисском горсовете Бека Давитулиани в эфире телеканала "Рустави 2" признал, что такие инциденты недопустимы. "Конечно, это не имеет оправдания, но иногда случаются и неоправданные вещи", - передал слова Беки Давитулиани корреспондент "Кавказского узла".

В драке участвовали депутаты Автандил Цинцадзе, Ираклий Заркуа, Георгий Чакветадзе и Александр Худжадзе, информирует "Интерпрессньюс".

МВД начало расследование по ст. 126 УК Грузии (насилие), уточняет "Новости-Грузия".

Примечание:

"Полиция задержала 10 протестующих против застройки сквера в пригороде Тбилиси", "Оппозиция потребовала проверить тендеры мэрии Тбилиси после покупки елки", "Противники строительства нового отеля провели акцию в Батуми".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 января 2020, 19:16

24 января 2020, 18:05

24 января 2020, 17:17

  • "Матери Беслана" вспомнили бывшего полпреда Матовникова добрым словом

    Александр Матовников, покинувший пост полпреда президента в СКФО, стал первым чиновником, признавшим, что власти готовили штурм бесланской школы, в которой находились захваченные террористами заложники, напомнила зампредседателя комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. Матовников также помог комитету получить грант, уточнила она.

24 января 2020, 16:46

24 января 2020, 16:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи