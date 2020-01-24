Оппозиционный депутат избит на заседании горсовета Тбилиси

24 января 2020, 18:15

Словесная перепалка на заседании горсовета Тбилиси переросла в драку между депутатами от правящей и оппозиционной партий. Пострадал член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

Конфликт между членом "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили и депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" произошел сегодня на объединенном заседании ревизионной и урбанистической комиссий в сакребуло (городском собрании) Тбилиси.

После словесной перепалки депутаты от правящей партии повалили Хабеишвили на пол и начали его бить. Их разняли приставы и другие депутаты. В результате у оппозиционного депутата подбит глаз и рассечен лоб, пишет "Sputnik Грузия".

Поводом для конфликта Леван Хабеишвеили назвал свое возмущение низкой зарплатой уборщиц сакребуло и упрек чиновников в том, что те выписывают себе премиальные и надбавки к зарплате. "Я в эфире одной из телекомпаний рассказал о тяжелом положении уборщиц в сакребуло и сделал политическое заявление", - приводит издание сказанные после драки слова Левана Хабеишвили.

Народный защитник Грузии Нино Ломжария осудила нападение на депутата и призвала полицию расследовать инцидент, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир телекомпании «Мтавари архи».

Председатель фракции «Грузинская мечта» в Тбилисском горсовете Бека Давитулиани в эфире телеканала "Рустави 2" признал, что такие инциденты недопустимы. "Конечно, это не имеет оправдания, но иногда случаются и неоправданные вещи", - передал слова Беки Давитулиани корреспондент "Кавказского узла".

В драке участвовали депутаты Автандил Цинцадзе, Ираклий Заркуа, Георгий Чакветадзе и Александр Худжадзе, информирует "Интерпрессньюс".

МВД начало расследование по ст. 126 УК Грузии (насилие), уточняет "Новости-Грузия".