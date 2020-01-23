Омбудсмен Грузии указала на притеснения заключенных в тюрьмах

23 января 2020, 08:10

В исправительных учреждениях Грузии существует неформальная иерархия среди заключенных, из-за чего неавторитетные осужденные остаются без защиты и вынуждены терпеть притеснения, заявила омбудсмен Нино Ломджария. Авторитетные заключенные занимаются сбором денег с других и запрещают им жаловаться на проблемы в тюрьме, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" члены неправительственных организаций.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2019 года "Комитет против пыток" Совета Европы опубликовал отчет о посещении Грузии в сентябре 2018 года. Тогда комитет призвал грузинские власти незамедлительно решить проблему насилия среди заключенных, которая усугублялась наличием системы неформальной иерархии в тюрьмах.

Согласно отчету "Комитета против пыток", руководство одной из тюрем признало, что из-за нехватки персонала пошло на сотрудничество с авторитетными заключенными, "смотрящими", подвергнув тем самым риску насилия и запугивания тех осужденных, кто оказался внизу неформальной иерархии. Проверяющие установили, что "смотрящие" живут в гораздо более комфортных условиях и пользуются рядом привилегий, что недопустимо. "Комитет против пыток" отмечал, что подобная практика может распространиться на всю тюремную систему Грузии.

Народный защитник Нино Ломджария 21 января на заседании комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента страны представила доклад об исследовании ситуации в грузинских тюрьмах. Мониторинг проводился в четырех пенитенциарных учреждениях в июле-августе 2019 года.

"Группой нашего мониторинга подтверждено существование так называемых "смотрящих" как в полузакрытых, так и в закрытых учреждениях. Даже в тюрьмах закрытого типа эти люди свободно передвигаются и заходят в камеры, где собирают деньги на "общак", решают проблемы с администрацией, убеждают заключенным не подавать жалобы. В тюрьмах выявлено, что заключенных принуждают и притесняют, чтобы они участвовали в сборе "общака", - цитирует омбудсмена грузинское издание Netgazeti.ge, слова которой на русский язык перевел корреспондент "Кавказского узла".

По словам Ломджарии, в отношении заключенных зачастую применяются избыточные меры пресечения. В частности, она отметила, что комнаты для деэскалации, которые представляют собой одиночные камеры, где могут к кроватям привязать нарушителя, заключенные проводят максимально позволенный законом срок - 72 часа, а многие оказываются в этой же комнате ровно через сутки - минимально позволенный законом срок между пребыванием человека в комнате деэскалации.

Кроме того, по ее словам, в нескольких случаях были выявлены откровенные нарушения сроков пребывания заключенных в комнатах деэскалации. "Мы видели случаи, когда заключенных держали в комнате деэскалации 5 суток (34 случая), 10 суток (14 случаев), 15 суток (6 случаев) и 20 суток (4 случая)", - сказала омбудсмен.

Ломджария отметила, что в отчетах омбудсмена много лет говорилось о криминальной субкультуре в пенитенциарных учреждениях и усилении этого явления. "Но впервые в прошлом году Национальный превентивный механизм разработал специальную методологию, которая позволила нам понять существование этих явлений. По сути, масштабы и формы этого явления обнаружены", - приводятся слова Ломджарии в сообщении на сайте парламента.

Порядок в пенитенциарных учреждениях "очень шаток" и в основном предполагает именно наличие неформальной иерархии среди заключенных, при этом администрация учреждения в любой момент может потерять контроль над ситуацией, считает омбудсмен.

Ломджария призвала министра юстиции Грузии, в чьем подчинении находятся пенитенциарные учреждения, обозначить пути решения проблемы.

Однако министр юстиции Тея Цулукиани не согласилась с доводами доклада омбудсмена, указав, что лично Ломджария в 2018 году посетила тюрьмы всего четыре раза, а в 2019 году - ни разу. Цулукиани потребовала от омбудсмена назвать фамилии тех заключенных, которых она называет "смотрящими", и заявила, что направила отчет омбудсмена в прокуратуру с требованием провести расследование указанных в нем доводов.

По словам министра, по состоянию на 19 января, общее количество заключенных составляло 9762 человека, из них осужденных - 7968, остальные ожидают вынесения приговора. "В 2019 году в грузинских тюрьмах погибли 16 заключенных. Для сравнения в 2010 году это число составляло 144, в 2011 году - 140", - цитирует Цулукиани "Мтавари архи".

Члены НПО рассказали о притеснениях заключенных со стороны "смотрящих"

Использование "смотрящих" является одним из самых серьезных нарушений прав заключенных, поскольку криминальные авторитеты и их субкультура в учреждениях устанавливают законы неформального управления, которым должны подчиняться осужденные, пояснил руководитель НПО "Центр прав человека" Алеко Цквитишвили.

"Иногда администрация [тюрьмы] вступает в союз со "смотрящими" для поддержания порядка на объекте. Таким образом, и администрация, и "смотрящие" часто запрещают осужденным защищать свои права и говорить о проблемах на объекте правозащитникам, родственникам, адвокатам", - сказал Цквитишвили корреспонденту "Кавказского узла".

В грузинских тюрьмах институт "смотрящих" существовал и во времена президента Михаила Саакашвили, и во времена Эдуарда Шеварднадзе, и сотрудники тюремной администрации использовали "смотрящих" для своих целей, отметил член Ассоциации адвокатов Грузии, представитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Гела Николеишвили.

"Смотрящие" активно действуют в тюрьмах открытого типа - там, где заключенные живут поселениями. Конечно, в тюрьмах камерного типа, например, как в Глдани, Батуми, может быть, таковых нет, но, например, в Рустави, в Ксанской тюрьме таковые, конечно, есть, и изжить этот институт вряд ли удастся", - сказал Николеишвили "Кавказскому узлу".

"Главное нарушение со стороны "смотрящих" - это отъем денег у заключенных, принуждение выполнять работу, уборку помещений, мелкие услуги. Зачастую заставляют делиться переданными продуктами, чтобы перераспределить среди других арестантов, занос в тюрьму запрещенных предметов со стороны родственников и прочее. Во времена Саакашвили администрация использовала "смотрящих" для того, чтобы "надавить" на неугодных заключенных. За этом им давали послабления в режиме содержания", - добавил он.

Видеозапись из тюрьмы о работе помощника омбудсмена привела к скандалу

На заседании парламентского комитета 21 января Тея Цулукиани представила видеозаписи из тюрьмы, запечатлевшие общение представителей аппарата омбудсмена с заключенными в камере, а также то, как правозащитники во время беседы неоднократно отлучались и просили заключенных сварить им кофе.

В этой связи Нино Ломджария 23 января обратилась к государственному инспектору с просьбой изучить законность действий министра юстиции, поскольку на показанных видеозаписях не закрыты лица сотрудников аппарата омбудсмена, что позволяет их идентифицировать. "Кроме того, органический закон "О народном защитнике" запрещает слежку за встречами поверенного народного защитника с заключенными... Народный защитник считает, что архивирование и долгое хранение видеозаписей являются явным противозаконным действием со стороны министерства юстиции", - цитирует заявление омбудсмена "Sputnik-Грузия".

Представители неправительственных организаций также выразили обеспокоенность публикацией видеозаписей из пенитенциарного учреждения, указав, что любой вид наблюдения за представителями народного защитника Грузии недопустим по закону.

"Это действие, с одной стороны, является грубым нарушением принципов, установленных законодательством Грузии, с другой стороны, не соответствует международным обязательствам Грузии. Мы считаем, что министр юстиции за эти действия должна понести политическую ответственность. Национальный превентивный механизм на сегодняшний день является единственным органом, уполномоченным входить в места содержания под стражей без специального разрешения и проверять правовой статус находящихся там лиц. Следовательно, Национальный превентивный механизм является единственным источником информации о ситуации, в том числе в тюрьмах", - говорится в заявлении НПО, опубликованном "Рустави 2".

"Даже если представитель Национального превентивного механизма решит взять интервью у заключенного под видеонаблюдением, публикация отснятого материала категорически неприемлема", - подчеркнули авторы заявления.

Заявление подписали "Институт демократии и безопасного развития" (IDSD), "Грузинская демократическая инициатива" (GDI), "Инициатива по реабилитации уязвимых групп" (RIVG), Transparency International - Georgia (TIG), "Международное общество за честные выборы и демократию" (ISFED), "Статья 42 Конституции", психореабилитационный центр для жертв пыток "Эмпатия", "Правозащитный центр", "Институт развития свободы информации" (IDFI), "Фонд открытого общества Грузии" (OSGF).