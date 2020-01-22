Четверо уроженцев Дагестана отказались признать вину в подготовке теракта

22 января 2020, 03:41

Сабир Набиев, Шамиль Абакаров и Эмиль Асланов вступили в созданное Али Дибировым террористическое сообщество и готовили теракт с самодельной взрывчаткой на территории Кавминвод, заявил прокурор. Обвиняемые не признали своей вины, заявив о фабрикации дела.

На заседании 21 января в Южном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение в отношении Али Дибирова, Сабира Набиева, Шамиля Абакарова и Эмиля Асланова. В процессе приняли участие гособвинитель и семь адвокатов подсудимых по соглашении и по назначению. В суд также приехала жена одного из подсудимых Заира Дибирова, сообщил корреспондент «Кавказского узла», который был единственным представителем СМИ на процессе.

Всем четверым уроженцам Дагестана вменяются участие в террористическом сообществе и приготовление к совершению взрыва (ч.2 ст.205.4 и ч.1 ст.30 ч.2 п.а ст.205 УК России). Дибиров, Асланов и Набиев также обвиняются по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ (ч.3 ст.222.1 УК России), а Дибирову и Асланову - незаконное изготовление взрывных устройств (ч.1 ст.30, ч.3 ст.223.1 УК России).

Максимальные санкции по статья об участии в террористическом сообществе и приготовление к совершению взрыва (ч.2 ст.205.4 и ч.1 ст.30 п.а ст.205 УК России) предполагают 10 и 20 лет заключения соответственно, по статьям о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч.3 ст.222.1 и ч.1 ст.30, ч.3 ст.223.1 УК России) - по 12 лет лишения свободы.

В начале заседания подсудимые представились. 31-летний Али Дибиров - уроженец Хасавюрта, закончил среднюю школу, проживал в Железноводске. Подсудимый был трудоустроен неофициально: делал бетонные стяжки полов. Женат, имеет двух несовершеннолетних детей. Уроженец Дагестана Шамиль Абакаров, 1991 года рождения, имеет высшее образование, женат, в 2019 году в их семье родился ребенок. Он официально не работал. Эмилю Асланову 24 года, он родился в Дагестане, имеет среднее образование. Асланов также женат, его ребенку два года. 34-летний уроженец Хасавюрта Сабир Набиев имеет неполное среднее образование, женат и воспитывает трех несовершеннолетних детей. Набиев работал стропальщиком.

В 2011 году Набиев был судим по статье о краже. Остальные подсудимые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Прокурор огласил в суде суть обвинения

Согласно оглашенному обвинительному заключению, зачитанному в суде прокурором, не позднее середины октября 2017 года Али Дибиров, являясь сторонником ИГ*, решил создать в районе Кавминвод террористическое сообщество под своим руководством. Осенью 2017 года он предложил вступить в создаваемое им сообщество Шамилю Абакарову и Эдуарду Баширову, чье дело выделено в отдельное производство, и получил их согласие.

По словам гособвинителя, Дибиров возложил на себя обязанности амира (руководителя), разрабатывал планы проведения терактов и изучал материалы в интернете по изготовлению взрывных устройств кустарным способом. В ноябре 2017 года в Дибиров получил согласие о вступление в террористическую организацию от своего знакомого Сабира Набиева, после чего Набиев и Баширов в Ногинске Московской области пытались вовлечь в свое сообщество гражданина Сирии и убедить его участвовать в вооруженном конфликте на стороне боевиков, утверждают следователи. Однако сириец от вступления в террористическую организацию отказался и сообщил об этом в правоохранительные органы.

По словам прокурора, в апреле 2018 года Баширов в Москве нашел своего знакомого Эмиля Асланова и в мае познакомил его с Дибировым на встрече в Хасавюрте, где Асланов согласился на вступление в сообщество. В мае 2018 года Набиев предоставил участникам террористического сообщества принадлежащий его родственникам жилой дом в Хасавюрте, следует из оглашенного документа.

По словам гособвинителя, Дибиров совместно со своими единомышленниками разработал поэтапный план совершения теракта «в одном из мест массового скопления людей в Хасавюрте», используя самодельную взрывчатку, однако позже решил совершать запланированные теракты не в Хасавюрте, а на территории Кавминвод.

Не позднее 19 июля 2018 года Набиев, по версии следствия, приобрел самодельный пистолет калибром 9 мм, 8 патронов, электродетонатор и две тротиловые шашки ТП-200 общей массой 396 гр, которые хранил в тайнике на территории Хасавюрта. Дибиров дал указание Асланову изъять содержимое тайника и перевезти его в Железноводск, однако 20 июля 2018 года Асланов был задержан силовиками при перевозке взрывчатки на автобусе Махачкала-Краснодар в Минеральные Воды.

В тот же день, 20 июля 2018 года, во время обыска в доме Дибирова в поселке Иноземцево были обнаружены и изъяты поражающие элементы для изготовления самодельной взрывчатки, а именно: строительные болты и гайки саморезов массой 2 400 гр., моток сдвоенных проводов, две батарейки «Крона», припой с канифолью, следует из оглашенного документа. Кроме того, по версии следствия, Дибиров подготовил схему изготовления самодельного устройства и дистанционной системы взрывателя с описание сборки их конструкции и укладки поражающих элементов.

По версии обвинения, разместить и активировать самодельную бомбу, «в том числе путем самоподрыва», должен был Абакаров – эту роль ему определил Дибиров, в тоже время Асланов и Баширов, находясь на месте совершения теракта должны были напасть с ножами на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

Помимо озвученных статей, которые вменяются подсудимым, Асланов также обвиняется по двум эпизодам грабежа (ч.1 ст.161 УК России). По версии следствия, в конце июня 2018 года он в Химках похитил мобильный телефон стоимостью 4 500 рублей, а 3 мая 2018 взял у гражданина Сирии ключи от автомобиля стоимостью 240 тысяч рублей и угнал ее, несмотря на протесты хозяина. Сабир Набиев также обвиняется в том, что 19 июля 2018 года пытался похитить мопед стоимостью 15 тысяч рублей.

Жена Дибирова рассказала о жестокости силовиков во время обыска

Подсудимые не признали себя виновными в предъявленных преступлениях и полностью отвергли свою вину.

«По прочитанному (обвинительному заключению) все очень страшно, но следствие основано на догадках, а обвинение сфабриковано и необоснованно», - заявил в суде один из подсудимых Эмиль Асланов.

На заседании также была допрошена жена Дибирова 28-летняя Заира Дибирова, которая работает администратором в кафе и живет в посёлке Иноземцево города Железноводска.

По ее словам, 20 июля 2018 года в 3 часа ночи в их дом зашли от 15 до 20 силовиков, которые не предъявили постановление на обыск и приехали со своими понятыми, фамилии которых не называли. Заира также отметила, что ее мужа ударили головой об асфальт, хотя он никакого сопротивления не оказывал. Дибирова заявила, что детали взрывного устройства силовики изъяли в детской комнате, когда там никого кроме них не было.

«Во время обыска я находился в соседней комнате с ребенком, а муж был на улице. Его поставили перед фактом – это у тебя нашли», - сообщила в суде Дибирова.

Защитник Дибирова Владимир Кузнецов заявил о том, что его подзащитный подвергался давлению во время следствия и писал по этому поводу заявления, которые не были приложены к делу. От остальных комментариев Кузнецов, а также другие адвокаты подсудимых отказались.

Родственники заявляли о пытках Набиева после задержания

Ранее родственники Сабира Нибиева сообщали о том, что его пытали силовики для признательных показаний, после того как он уехал в июле 2018 году на автобусе в Москву, чтобы оттуда поехать на работу в Приморский край, но пропал, говорилось в сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал" 24 августа 2018 года.

Через несколько дней Сабир позвонил своей жене и сообщил, что находится в Пятигорске, сказал: «Я в очень плохом состоянии, меня бьют постоянно днем и ночью, требуют, чтобы я дал им какую-то информацию о каких-то ребятах, хотя я не знаю ничего». После этого звонок оборвался», - говорится в сообщении правозащитников.

После этого родственники наняли Набиеву адвоката, который встретился с ним. По словам адвоката, Сабир был сильно избит, жаловался, что у него болят ребра, а сам Сабир рассказал адвокату, что его начали избивать и пытать током практически сразу после задержания для признания в в участии в террористической группировке, а также в том, что он готовил серию терактов, отметили правозащитники.

По словам адвоката, Сабир Набиев ни в чем не признался, с заявлениями по факту пыток он не обращался, медицинского освидетельствования Сабира Набиева с целью зафиксировать следы применения пыток также не проводилось, говорится в сообщении.

По словам матери Набиева Патимат Магомадовой, Сабир работал в Москве в 2017 году в супермаркете, потом приехал домой и женился. Сабир носит бороду и регулярно посещает мечеть, сообщила его мать.

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