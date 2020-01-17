Жильцы 34 домов в Ростове-на-Дону остались без тепла

17 января 2020, 15:36

Рабочие устраняют последствия аварии на теплотрассе, после которой жители многоквартирных домов в Ростове-на-Дону остались сегодня без отопления.

Авария на трубопроводе произошла сегодня на улице Пушкинской, сообщила пресс-служба ООО «Ростовские тепловые сети». "В 12:00 [мск] повреждённый участок был отключен. Две аварийно-восстановительные бригады приступили к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В связи с аварией ограничено теплоснабжение 34 жилых домов и шести социальных объектов, пояснила пресс-служба городской администрации. "Работы планируется завершить до 18:00 [мск]", - говорится в пресс-релизе на сайте мэрии.

Без тепла остались 34 многоквартирных дома, уточняет Donnews.ru.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону облачная погода без осадков при температуре +1 градус, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 18 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.