12 января 2020, 12:21

Три человека госпитализированы после стрельбы у тбилисского клуба

Правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он ранил жителей Тбилиси во время стрельбы у ночного клуба Bassiani.

Инцидент произошел сегодня рано утром у входа в ночной клуб Bassiani

По версии полиции, 40-летний житель Тбилиси несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия и ранил трех человека, а после этого скрылся. Силовики задержали подозреваемого у его дома, во время обыска они изъяли у него оружие, 23 патрона и 6 ножей, написали сегодня со ссылкой на пресс-службу МВД страны "Новости Грузии".

Раненых доставили в клинику, сообщил со ссылкой на ведомство "Спутник-Грузия". Расследование дела ведется по статьям о попытке умышленного убийства двух и более человек и  незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении полиции. Санкции статьи предусматривают от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение, отмечает ведомство.

Мужчина устроил стрельбу из-за того, что  его не пустили в клуб, сообщил на своем сайте "Общественный вещатель Грузии".

"Кавказский узел" писал, что  сотрудник полиции в грузинском городе Цаленджиха был заподозрен в том, что 4 декабря 2019 года обстрелял других силовиков. Во время конфликта никто не пострадал, подозреваемый задержан.

Примечание:

"Два человека арестованы после стрельбы в Тбилиси", "Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Школьник ранен ножом в Гурийском регионе Грузии".

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