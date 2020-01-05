Мужчина объявлен в розыск после попытки пройти с оружием в ростовский дом творчества

05 января 2020, 16:28

Силовики начали поиски мужчины, который попытался войти с ножом и пистолетом в Дом народного творчества в Ростове-на-Дону и был остановлен охранниками.

Мужчина пытался пронести в областной Дом народного творчества в Ростове-на-Дону оружие в сумке, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Его остановили на досмотре, который показал, что в сумке нож и пистолет", - приводит его слова РИА Новости.

В момент визита вооруженного человека в здании на занятиях "находились десятки детей", информирует Donnews.ru.

Сотрудники полиции начали розыск мужчины, сообщил сотрудник пресс-службы областного управления МВД. "Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества", - цитирует сотрудника пресс-службы ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что мужчина "скрылся сразу после того", как охранники на входе обнаружили в его сумке подозрительные предметы, сообщает агентство.