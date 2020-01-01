01 января 2020, 23:45

Дорожный конфликт в центре Ростова-на-Дону закончился перестрелкой

Силовики разыскивают причастных к перестрелке, произошедшей в результате дорожного конфликта в центре Ростова-на-Дону 31 декабря. СМИ сообщают о нескольких раненых.

Участников стрельбы из травматических пистолетов в центре Ростова-на-Дону, произошедшей 31 декабря 2019 года, разыскивают полицейские, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Полиция устанавливает лиц, причастных к этому конфликту. Информация о пострадавших уточняется», - процитировало издание «161.ру» сотрудника ведомства.

Предполагаемой причиной перестрелки стал дорожный конфликт, пояснили 31 декабря изданию «1Рнд.ру» в ведомстве. По данным издания, в результате инцидента были ранены два человека.

Скриншот поста в Telegram-канал «Че по Ростову?».https://t.me/cheRostov/1212О нескольких раненых сообщил и Telegram-канал «Че по Ростову?». По данным канала, стрельбу устроили неизвестные на автомобилях Kia и Lada.

На сайте ростовского управления МВД на 23.30 мск сегодня нет информации о перестрелке в центре города 31 декабря 2019 года. «Кавказский узел» не может подтвердить информацию Telegram-канала.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов в Ростовской области 22 октября 2019 года, которая произошла в результате земельного спора двух чеченских семей. По делу были задержаны, как минимум шесть, подозреваемых, трое арестованы.

Примечание:

"Вертолеты с бойцами ОМОН прибыли на место перестрелки чеченских фермеров", "Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе", "Отменен приговор по делу о стрельбе полицейского в ростовчанина".

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