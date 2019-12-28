Прокуратура Чечни поддержала жалобу станичников на воинскую часть

28 декабря 2019, 13:30

Жители станицы Калиновской Наурского района Чечни добились проверки местной воинской части, сливающей канализационные воды в открытый ров. Прокуратура предписала устранить нарушение.

На военных пожаловались в прокуратуру жители станицы Калиновской в Наурском районе Чечни, жалоба была подана 12 декабря. "Они пожаловались на действия военных дислоцированной в населенном пункте войсковой части Минобороны, сбрасывающих канализационные сточные воды с территории подразделения. Информация нашла подтверждение. Прокуратурой республики инициировано проведение проверки представителями Росприроднадзора, а также военной прокуратурой гарнизона в адрес руководства части. Также главе Наурского района направлено представление об устранении нарушений норм законодательства и способствующих тому причин", - проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в республиканской прокуратуре.

В Чечне дислоцируется 42-я гвардейская дивизия Минобороны РФ. Ее подразделения, помимо Калиновской, расквартированы в поселке Ханкала под Грозным, в селе Борзой Шатойского района и городе Шали.

Местные жители не дождались реакции от местных властей и военных

Сбрасывать канализационные воды в открытую канаву военные начали летом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Хасан. "Часть здесь стоит уже не первый год, прежде особых проблем не было. Началось все с лета. Военные стали сливать канализационные воды в открытую канаву. Местные прозвали это место «река-вонючка». Запах стоит тошнотворный - удивительно, что инфекционные болезни не распространились за это время. Пока до прокуратуры жалоба не дошла, никто ничего не делал. Надеемся, что хоть сейчас какой-то результат будет, и эту «речку-вонючку» ликвидируют", - сказал он.

"Сточные воды из канализации загрязняют не только землю на большой площади, но и атмосферу. Дышать там практически невозможно, а тут ведь не только взрослые, еще и детишки есть. Ни местные власти, ни военные никаких мер не принимали, чтобы прекратить это безобразие. Потому и пришлось пожаловаться в прокуратуру", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель, Султан.

Жители Калиновской отметили, что есть и другие проблемы из-за соседства с воинской частью. "У военных время от времени учения бывают, бронетехника передвигается, колонны всякие с грузами. Плюс еще военный полигон у нас имеется. Там и стрельбы, и взрывы. Достаточно некомфортно рядом с воинской частью жить, если честно. Была бы возможность, переехали бы в другое место с радостью", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Раиса.

Пользователи Instagram надеются, что военных передислоцируют

Сообщение прокуратуры Чечни, опубликованное в сообществе "ЧП Чечня" в Instagram 27 декабря, к 13.30 мск 28 декабря собрало 655 "лайков" и 13 комментариев. У сообщества 89,6 тысячи подписчиков.

"Наконец-то", - прокомментировал пользователь mayrsolt_gaziev_. Другие Комментаторы выразили надежду, что жалобы приведут к передислокации воинской базы. "Может, выдворят их вместе с их базой", - написал wolf.195. "Этот их полигон следовало бы подальше убрать", – поддержал его nadaev_ak. Однако пользователь ibragimahmadov1 возразил, что воинская часть обеспечивает местных жителей работой. "С Калиновской там много кто работает", - указал он.

Устранять нарушения военных обязали местные власти, отметил k.mokhmadkhazhg1er. "В итоге глава села виноват, и это его головная боль", - отметил пользователь.

В префектуре района воздержались от каких-либо комментариев по поводу жалоб местных жителей на военных. "Организована проверка, с этим разбираются компетентные органы. Делать какие-то выводы рано", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации. На сайтах Минобороны России и Росприроднадзора по состоянию на 13.30 мск 28 декабря не появилось информации о проблеме сточных вод в Калиновской.