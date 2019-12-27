Качество построенных в Кади-Юрте домов вызвало нарекания у новоселов

27 декабря 2019, 13:02

Семьи малоимущих в селе Кади-Юрт переселились из бараков в дома, построенные менее чем за месяц по распоряжению главы Чечни. Поспешность строительства сказалась на качестве работ, констатировали новоселы.

Как писал "Кавказский узел", строительство новых домов для жителей населенного пункта Кади-Юрт, проживавших в бараках, которые были построены еще в 1895 году, началось в 20-х числах ноября. Соответствующее указание дал глава Чечни, побывавший там в ходе инспекции по району 19 ноября, при этом он ограничил строителей сроками - до Нового года. Быстрые темпы строительства вызвали вопросы переселенцев и местных жителей к качеству работ.

Малоимущие семьи уже заселились в новое жилье. В церемонии открытия поселка на 20 домов для малоимущих жителей Кади-Юрта принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров. Репортаж с церемонии был показан в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 24 декабря, передал корреспондент "Кавказского узла".



В каждом из построенных домов созданы комфортные условия для проживания. Новоселы получили также всю необходимую мебель. Строительство домов, как и закупку мебели для переселенцев, оплатил региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный".

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова. Ежемесячно все бюджетники Чечни обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, также фонд пополняется через господряды, тендеры и взносы коммерческих предприятий, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

"Есть все удобства, все на своих местах. Когда много комнат, детям есть, где развернуться", - заявила в интервью ЧГТРК одна из получательниц нового жилья Тоита Оздарбиева. Другая жительница нового поселка Румиса Садыкова также поблагодарила главу Чечни "за то, что не оставил зимой на улице". Благодарность выразила и Малкан Байсуева. "Как не радоваться? В жизни бы у меня такого не было", - сказала она в телесюжете.

Местная жительница Малика заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ей "в новом доме все нравится". "И комнаты просторные, светлые, везде мебель. Просто заходи, живи и радуйся. А какие-то недочеты и недоделки самим можно устранять. Главное, что своя крыша над головой имеется, двор, огородик можно весной посадить. Спасибо сердечное всем, кто это организовал и сделал", - сказала она.

Однако другие жители поселка выразили сомнения относительно качества нового жилья, обратив внимание на ускоренные темпы строительства.

"Какое тут может быть качество? Уж лучше бы нас оставили на прежнем месте и строили, как положено, чем ускоренно заселять. Материалы, что использованы, - одни из самых дешевых, кладка местами неровная, асфальт на улице положили, непонятно только, сколько он просуществует", - заявил местный житель Умар.

Новосел, пожелавший остаться неназванным, также считает, что строительство "на скорую руку" "не могло не отразиться на качестве". "Недочетов немало, и не все они сразу бросаются в глаза, особенно если учесть, что до этого мы жили в бараках, где стены буквально расползались по швам. Ламинат уложен кое-как, где дверь неплотная, где щели, из которых дует, где еще что. Это все самим хозяевам надо выявлять и устранять своими силами. Я уже не говорю о сырости. Тут главное, чтобы плесень не пошла по стенам, тогда от нее не избавиться", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Сразу после заливки фундамента, строители подняли стены, потом кровлю сделали, заодно и газ в дома завели, отопление подключили, чтобы стены просохли. В общем-то, все нормально, особенно, если сравнить с теми бараками, где мы прежде жили. Но все равно сырость все еще ощущается в комнатах. Надеемся, что со временем это пройдет. А так условия лучше, конечно. Газ, свет, вода - все в доме есть", - заметил житель Кади-Юрта, представившийся Ризваном.

Жители Кади-Юрта рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что строительство новых домов велось в три смены.

"И днем, и ночью строители работали. Рамзан (Кадыров) дал указание, чтобы до Нового года всех людей, что в старых бараках жили, переселить в новые дома, поэтому все торопились уложиться в срок. Корпусы домов, начиная от фундамента, всего за 13 дней закончили. Я прежде о таких темпах даже не слышал. И асфальт по улице положили и газ, воду и свет людям подвели. С виду все очень даже красиво, чисто, опрятно, а что там будет дальше, трудно сказать, не знаю. Поспешность в строительстве недопустима", - считает местный житель Ахмад.

"Разные бригады дома строили. От них тоже многое зависит. У кого-то дом более-менее нормальный получился, у кого-то не очень. Те бараки, где мы жили, уже снесли. Они прямо возле железной дороги были построены, специально для железнодорожников, и сто с лишним лет простояли, хотя, надо признать, очень неприглядно выглядели. Власть и озаботилась нами, потому что эти облезлые домишки все проезжавшие видели. За три недели целый поселок построен. Куда это годится? Сейчас пока еще все свежо, держится, а потом проблемы будут. И фундамент осядет, и штукатурка будет отваливаться, и все остальное. Мой брат год назад такой вот быстровозведенный дом получил, теперь мучается", - утверждает житель муниципалитета Аслан.