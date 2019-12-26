Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков из-за снегопада

26 декабря 2019, 07:01

Выезд грузовиков из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением погоды. Также введены ограничения на въезд автомобилей с прицепами со стороны Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ограничения для большегрузных машин на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" введены 25 декабря в 22.30 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии по рекомендации пограничной полиции этой страны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" сегодня к 07.00 мск на выезде из России в Грузию видна очередь из легковых автомобилей на контрольно-пропускном пункте. На выезде из Грузию в Россию очередей не наблюдается. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте Kray-zemli.com

Также в связи со снегопадом и гололедом запрещено движение транспорта с прицепами по дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией, цитирует сообщение Департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии ТАСС.

Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском селе Степанцминда сегодня наблюдается умеренный дождь, температура -5 градусов, ветер 12 метров в секунду. Днем осадки прекратятся, будет облачно, температура составит -3 градуса, скорость ветра снизится до 9 метров в секунду. В ночь на 27 декабря осадков также не ожидается, похолодает до -5 градусов, а сила ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.