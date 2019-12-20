Полицейский осужден за избиение жителя Астраханской области

20 декабря 2019, 13:20

Бывший сотрудник полиции в Астраханской области признан виновным в превышении полномочий с применением насилия и приговорен к трем годам колонии.

Судом установлено, что ночью 24 июня 2018 года сотрудники ДПС в селе Сасыколи остановили для проверки документов легковой автомобиль без регистрационных знаков под управлением 19-летнего местного жителя. Инспектор ДПС сел в машину к водителю и избил его. "У потерпевшего диагностированы различные травмы, в том числе перелом носа", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

По данным ведомства, на сотрудника ДПС пожаловалась родственница пострадавшего. Она сообщила об инциденте на приеме у руководителя следственного управления СКР по региону. Полицейский признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия). Он приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле полицейские в Астраханской области были обвинены в избиении задержанного. По версии следствия, они применили насилие к местному жителю, требуя признаться в краже, сообщил 4 апреля Следком.