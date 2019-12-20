Полицейские сорвали одиночный пикет активиста в Краснодаре

20 декабря 2019, 10:21

Виталий Молоданов, проводивший одиночный пикет у памятника Дзержинскому в Краснодаре, не согласился с требованием силовиков прекратить акцию и был увезен на патрульном автомобиле, сообщил активист Виталий Ватановский.

Молоданов проводил одиночный пикет, приуроченный ко Дню работников органов безопасности России. Сегодня утром он вышел к памятнику Феликсу Дзержинскому с плакатом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой активист Виталий Ватановский.

По его словам, когда он прибыл к месту проведения пикета, там уже было много полицейских. Молоданов развернул плакат и простоял с ним 25 минут, после чего к нему подошли сотрудники полиции и попросили покинуть площадь, объяснив это тем, что там планируется другое мероприятие. Активист отказался уйти, поскольку одиночные пикеты разрешены законодательством. После этого его посадили в патрульный автомобиль и отвезли на соседнюю улицу, сообщил Вотановский.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Молоданова и полиции относительно инцидента.