Линия электропередач. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

16 декабря 2019, 09:03

Почти 48 тысяч жителей Ингушетии остаются без света после аварии

Специалисты восстановили подачу электричества в некоторые дома в Малгобекском районе, обесточенные после аварии в электросетях. Без света остаются 47,8 тысячи жителей, сообщило Минэнерго.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, авария в энергосетях произошла сегодня ночью. После отключения электричества без света остались около 66,8 тысячи жителей Малгобекского района Ингушетии.

К 04.10 мск подача электричества части потребителей была восстановлена, но остаются обесточенными дома около 47,8 тысячи человек, говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - уточняет Минэнерго.

Примечание:

"Жители нескольких районов Сунжи остались без света", "Васильев раскритиковал аварийные службы за подготовку к зиме", "Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды".

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