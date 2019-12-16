Почти 48 тысяч жителей Ингушетии остаются без света после аварии

16 декабря 2019, 09:03

Специалисты восстановили подачу электричества в некоторые дома в Малгобекском районе, обесточенные после аварии в электросетях. Без света остаются 47,8 тысячи жителей, сообщило Минэнерго.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, авария в энергосетях произошла сегодня ночью. После отключения электричества без света остались около 66,8 тысячи жителей Малгобекского района Ингушетии.

К 04.10 мск подача электричества части потребителей была восстановлена, но остаются обесточенными дома около 47,8 тысячи человек, говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - уточняет Минэнерго.