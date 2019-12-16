16 декабря 2019, 09:03
Почти 48 тысяч жителей Ингушетии остаются без света после аварии
Специалисты восстановили подачу электричества в некоторые дома в Малгобекском районе, обесточенные после аварии в электросетях. Без света остаются 47,8 тысячи жителей, сообщило Минэнерго.
По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, авария в энергосетях произошла сегодня ночью. После отключения электричества без света остались около 66,8 тысячи жителей Малгобекского района Ингушетии.
К 04.10 мск подача электричества части потребителей была восстановлена, но остаются обесточенными дома около 47,8 тысячи человек, говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.
"Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - уточняет Минэнерго.
"Жители нескольких районов Сунжи остались без света", "Васильев раскритиковал аварийные службы за подготовку к зиме", "Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды".
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