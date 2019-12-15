Военные учения в Северной Осетии. Фото: пресс-служба Южного военного округа https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12266936@egNews

15 декабря 2019, 14:36

Учения танкистов и мотострелков прошли в Северной Осетии

Более 1500 бойцов приняли участие в боевых стрельбах на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщили сегодня военные.

Боевые стрельбы мотострелкового соединения 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, прошли на полигоне Тарское. В них приняли участие экипажи танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3, сообщила сегодня пресс-служба ЮВО.

Бойцы также тренировались перемещаться на поле боя, маскировать боевые машины, преодолевать минные заграждения и возводить фортификационные сооружения.

"К выполнению тактических задач было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих соединения, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении ЮВО, размещенном на сайте Минобороны России.

Примечание:

"Силовики призвали жителей Северной Осетии к спокойствию во время учений", "Учения морской пехоты прошли в Дагестане", "Антитеррористические учения прошли в Кабардино-Балкарии".

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