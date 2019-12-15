Учения танкистов и мотострелков прошли в Северной Осетии

15 декабря 2019, 14:36

Более 1500 бойцов приняли участие в боевых стрельбах на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщили сегодня военные.

Боевые стрельбы мотострелкового соединения 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, прошли на полигоне Тарское. В них приняли участие экипажи танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3, сообщила сегодня пресс-служба ЮВО.

Бойцы также тренировались перемещаться на поле боя, маскировать боевые машины, преодолевать минные заграждения и возводить фортификационные сооружения.

"К выполнению тактических задач было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих соединения, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении ЮВО, размещенном на сайте Минобороны России.