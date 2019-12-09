09 декабря 2019, 14:59

Брат Абу Умара Саситлинского заподозрен в финансировании терроризма

Сааду Ахмеднабиев задержан в Дагестане по делу о сборе денег для международных террористических структур, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря в доме Сааду Ахмеднабиева, брата мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского, прошел обыск, а затем Ахмеднабиева увезли на вертолете.

По версии следствия, Сааду Ахмеднабиев в 2015-2019 годах совместно со своим братом, известным как Абу Умар Саситлинский, под видом благотворительности организовал сбор средств для "Исламского государства"*. "Помимо этого «Абу-Умар Саситлинский», находясь на территории Сирийской Арабской Республики, с целью финансирования указанной террористической организации основал исламские благотворительные фонды под названием «Мухаджирун» и «Ансар». В указанный период для финансирования терроризма ими было собрано не менее двух миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Следствие подтвердило, что в домах Сааду Ахмеднабиева и его родственников прошли обыски. Против него возбуждено дело по статье "Организация финансирования терроризма". Готовится ходатайство об аресте задержанного, сообщил сегодня на своем сайте Следком. По части 4 статьи 205.1 УК Ахмеднабиеву грозит до 20 лет заключения.

Скриншот публикации Абу Умара Саситлинского о сборе средств для помощи "брату". https://www.instagram.com/p/B5wrjXohUGf/На сайте Абу Умара Саситлинского и его странице в Instagram к 14.59 мск 9 декабря не появилось комментариев относительно этого заявления следствия. При этом там говорится о некоем "брате", который нуждается в помощи. "Необходимы ваши дуа за нашего брата в заключении и финансовая помощь! Если наймем хорошего адвоката, то возможно сможем что-то для него сделать, ин шаа Аллах! Давайте не будем жалеть средств за тех, кто пострадал за религию, и если есть хоть малейший шанс помочь, то не останемся в стороне!" - говорится в публикации Абу Умара Саситлинского от 7 декабря.

13 декабря 2018 года ФСБ России сообщила о задержании семи человек, которые подозреваются в сборе более 38 миллионов для боевиков запрещенных в России судом террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Организатором сети для финансовой поддержки террористов силовики назвали мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева), заявив, что средства для террористов собирались под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам через "благотворительные фонды". Сам Саситлинский отверг свою причастность к финансированию террористов. 

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