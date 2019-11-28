28 ноября 2019, 23:40

Десять сотрудников кондитерского цеха в Черкесске отравились газом

Врачи оказали помощь работникам кондитерского цеха в Черкесске, доставленным в больницы с отравлением угарным газом, и отпустили всех пострадавших домой.

Сотрудники кондитерского цеха отравились угарным газом в связи с неисправностью системы вентиляции, сообщил сегодня начальник пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Казим Байбанов.

По его словам, всего пострадали десять человек. Они были доставлены в Черкесскую городскую больницу и в республиканскую клиническую.

"Сегодня к 19:00 мск все пациенты, поступившие в больницу с подозрением на отравление угарным газом, выписаны. У всех нормальное состояние", - заявила главврач горбольницы Черкесска Альбина Асланукова. В республиканской клинической больнице также сообщили, что все пострадавшие выписаны, передает "Интерфакс".

На предприятии, где произошел инцидент, заявили, что все сотрудники вернулись из больницы и продолжили работать, "ничего серьезного не произошло".

Ранее в Черкесской горбольнице сообщили, что к ним поступили шесть человек, четверо из них были помещены в реанимацию, двое ушли домой. Региональный Минздрав уточнил, что еще четверых доставили в республиканскую клиническую больницу, из них в медучреждении остался только один пострадавший, он был также помещен в реанимацию, написал ТАСС.

Примечание:

"Шесть человек отравились угарным газом в Армении", "Суд в Карачаево-Черкесии пересмотрел приговор по делу о гибели туристов", "Три человека стали жертвами отравления газом в Буйнакске".

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