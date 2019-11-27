Силовики сорвали поминки по убитым в Нардаране

27 ноября 2019, 16:26

Полицейские не позволили провести в частном доме траурное мероприятие по активистам "Мусульманского единства", убитым четыре года назад во время спецоперации в Нардаране. Организаторам поминок заявили, что они должны были согласовать их с властями.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 ноября зампреда движения "Мусульманское единство" Эльчина Гасымова вызвали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, где предупредили, что полиция не позволит провести запланированное на 26 ноября поминальное мероприятие, посвященное годовщине событий в Нардаране.

В ноябре 2015 года, после проведенной силовиками операции, в Нардаране произошли беспорядки. После этого было проведены массовые аресты сторонников "Мусульманского единства". Суд признал виновными в их организации беспорядков лидера этого движения Талеха Багирзаде и 17 его сторонников. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" рассказал о ситуации, которая сложилась в поселке, и описал историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

26 ноября полиция сорвала поминальное мероприятие, которое собирались провести в одном из частных домов в поселке Маштага, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" зампред движения "Мусульманское единство" Эльчин Гасымов.

Он напомнил, что спецоперация в Нардаране прошла четыре года назад. "Когда члены «Мусульманского единства» и верующие совершали намаз в доме жителя Нардарана во время траура по имаму Хусейну, полиция начала спецоперацию. Была стрельба, погибли четыре члена нашего движения. Были раненые, которых, несмотря на их состояние, арестовали. По случаю четвертой годовщины гибели наших активистов мы хотели провести поминальное мероприятие, устроить угощение-эхсан. После чтения Корана, когда уже на стол подавалась еда, явились сотрудники полиции и потребовали покинуть помещение. Во избежание противостояния мы вышли. На улице было большое количество полицейских. Мне и хозяину дома велели явиться 27 ноября в 10.00 в Сабунчинское районное управление полиции Баку", - рассказал Гасымов.

По его словам, сегодня его и хозяина дома продержали в отделении три часа. "Нам было заявлено, что проведение подобных мероприятий не разрешается, поскольку это не было согласовано с властями. А хозяина дома предупредили, что если подобное повторится еще раз, то против него будет начато уголовное дело", - сообщил Гасымлы.

Координатор Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Эльшан Гасанов считает действия полиции неправомерными. "Действия силовиков не то что противоречат праву, но несовместимы ни с моралью, ни с национальным менталитетом. Как же можно траурное мероприятие срывать? С другой стороны, закон о свободе собраний не распространяется на траурные мероприятия и свадебные торжества, которые не требуют согласования с властями", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Новости о случаях преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".