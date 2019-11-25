"Россети" назвали Дагестан крупнейшим в СКФО должником за электроэнергию

25 ноября 2019, 16:12

Долги регионов СКФО перед производителями электроэнергии составили около 50 млрд рублей, из которых 37,5 млрд рублей приходится на Дагестан. Из-за этого Дагестан рискует остаться без электричества, сообщила сегодня компания "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", долг Дагестана на 1 января 2019 года составлял более 28 миллиардов рублей за электроэнергию. Такие данные привел 5 февраля начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Ражидин Эфендиев.

Задолженность за энергоресурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, крупная часть которой приходится на Дагестан, стала предметом совещания, прошедшего 24 ноября под руководством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева. "В ближайшее время на комиссии, которую будет проводить председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мы рассмотрим вопрос о задолженности по ряду регионов, в том числе и по Дагестану", - заявил на совещании вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее в ходе обсуждения подготовки к осенне-зимнему периоду Мутко отмечал, что общая задолженность коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы в России составляет 176,5 млрд рублей. В числе проблемных регионов он назвал Северный Кавказ, в особенности Дагестан. В общей сложности долги СКФО перед производителями электроэнергии составляют порядка 50 млрд рублей, из которых 37,5 млрд рублей – накопленные за долгие годы неплатежи потребителей Дагестана, сообщила сегодня пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Самой проблемной категорией неплательщиков Дагестана "Россети" называют жилищно-коммунальные структуры, общая задолженность которых на 1 ноября составила 3 млрд 311 млн рублей, при этом с начала года долг за электроэнергию вырос на сумму более 650 млн рублей. "Позиция по решению этой проблемы должна быть совместно выработанной и единой для органов власти и энергетиков. Из-за колоссальной задолженности - в первую очередь, предприятий ЖКХ - жители Дагестана, как и всех республик СКФО, находятся под постоянной угрозой срыва поставок энергоресурса. Понимая социальную важность энергоснабжения, особенно в период холодов, «Россети» решают этот вопрос за счет собственных средств. По сути, энергохолдинг таким образом субсидирует регионы-должники Северного Кавказа", - заявил на совещании гендиректор ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, слова которого приводятся в сегодняшнем сообщении на сайте компании "Россети Северный Кавказ".

Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа и "Россети Северный Кавказ" намерены выработать единую позицию по ликвидации долгов за электроэнергию. Этот вопрос уже обсуждался в Махачкале на встрече Виталия Иванова с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым. Иванов озвучил ряд решений, которые предлагает холдинг "Россети" для выхода из кризиса, Здунов подтвердил заинтересованность в решении проблемы хронических неплатежей, поскольку они напрямую влияют на социально-экономическую стабильность в республике, передает сегодня также со ссылкой на информацию пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ" ТАСС.