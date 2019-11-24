Резкий отлив Азовского моря встревожил жителей юга России

24 ноября 2019, 23:58

Азовское море отступило от берега в Краснодарском крае и Ростовской области, обнажив десятки метров дна, сообщили местные жители. Отлив принес жителям Таганрога проблемы с водоснабжением и создал опасность для габаритных судов, которые могут сесть на мель.

Фото и видео последствий масштабного отлива в Азовском море публикуются в соцсетях с 22 ноября. На снимках видно, что береговая линия сместилась на несколько десятков метров. На одном из кадров также видны остатки лодки.

"Море покрылось коркой льда, в некоторых участках воду выдуло на 100+ метров. Раньше были такие сильные отливы? Мы не припоминаем", - говорится в комментарии к фото на странице ahtari_live в Instagram.

В отливах нет ничего удивительного - они часто происходят в конце ноября, однако отход воды на 100 и более метров от берега происходит редко, рассказал гидролог, специалист по наводнениям Михаил Болгов.

"Уровень воды резко уменьшается из-за действия ветра. Происходит так называемый сгон воды. Когда вода ветром сдувается, на некоторое время и уровень воды понижается. Это не какое-то необычное событие [...] В этом ничего особенного нет, есть мониторинг, есть наблюдения, которым уже несколько десятков лет, они показывают, с какой частотой может случиться нагон или сгон", - привел его слова сегодня сайт BFM.ru.

Болгов отметил, что такой отлив "резко нарушает судоходство", так как суда могут сесть на мель. "Если там еще какие-то инфраструктуры завязаны на определенном уровне воды, то они тоже испытывают неудобства", - отметил специалист.

Отлив нарушил водоснабжение в Таганроге

В Таганроге из-за сильных ветров и отлива начались проблемы с водоснабжением, сообщило местное МУП "Управление "Водоканал". "В связи с понижением температуры и усилением отгонного ветра, в р. Дон и р. Миус произошло интенсивное образование донного льда (шуга) и отгонные явления, повлиявшие на уровень воды в местах водозабора. С 08.00 час 22 ноября подача холодного водоснабжения в город Таганрог будет осуществляться пониженным давлением до улучшения погодных условий", - сказано на сайте управления.

Об уходе воды из Таганрогского залива сообщили подписчики страницы "Группа последователей Степана Геннадьевича Демуры" во "Вконтакте".

"Сильный ветер, который дует в Ростовской области вот уже несколько дней, оставил без воды Таганрогский залив. Очевидцы сообщают, что на Павло-Очаковской косе вода ушла практически до горизонта. Вместо Азовского моря образовалась пустыня. 23 ноября. Жители Таганрога в Ростовской области остались без нормального водоснабжения. Причиной стало понижение уровня рек в регионе", - говорится в посте, опубликованном сегодня в 18.59 мск.

В комментариях пользователи также пишут, что давно не наблюдали таких природных явлений.

"Таганрог без воды уже 3 дня", - написал подписчик Денис Третьяков.

"За всю свою жизнь не помню ни единого раза, чтоб так уходила вода из Дона, Азовского моря и Таганрогского залива", - отметила подписчица Lesly Reeves.

Некоторые жители Таганрога также пожаловались на пылевые бури. "Сегодня на рынке жаловались, кто торгует, что кашель начался, дышать тяжело [...] Дай бог, чтобы это не стало постоянным явлением у нас, иначе придёт конец как природе, так и здоровью, дышать невозможно, хоть маску надевай", - написала в Facebook жительница Таганрога Марина Полунина.

"У меня в квартире половина окон - грязные от этих пыльных бурь... На кухне окно постоянно открыто частично, так там на подоконнике 2-миллиметровая пыль!" - прокомментировала Ирина Жемчугова.

Пользователи соцсетей обеспокоены угрозой стихийных бедствий

Некоторые пользователи увидели в отливе Азовского моря и в обмельчании рек признаки надвигающейся экологической катастрофы.

"Сама природа вежливо попросила навести порядок и выделила на это время... В следующий раз она этого потребует", - написала Татьяна Пантелеева в комментариях под постом, опубликованным сегодня на странице "Главновости" во "Вконтакте".

"Не дай бог, чтобы случилось как с Аральским морем. По размерам были почти одинаковые", - отметила Lyubov Lavrentyeva.

"В природе всё взаимосвязано! Где-то убыло, значит, где-то прибыло... Когда-то природа возьмёт своё", - уверена Oksana Shidlovskaya.

"Валить оттуда надо. Почитайте статью про события 60-летней давности в Темрюкском районе", - написал пользователь sergaevoy под постом, опубликованным 23 ноября на странице сообщества "Типичный Краснодар" в Instagram (tipich_krd).

"Мне отец ещё давно рассказывал, как 29 октября был сильный ветер, вода из Азовского моря отошла, а ночью обратным сильным ветром половину Темрюкского района накрыла. Погибли той ночью десятки людей!" - написал marikuban.

"Мне почему-то кажется, нагонка обратно вернётся и очень большая", - высказал опасения подписчик под ником stmaska.

"Ветер стихнет, и вода вернется. Возможно, с такой же прибылью. Нужно быть готовыми", - отметил vitaliy_7500.

В ночь с 28 на 29 октября 1969 года на побережье Темрюкского района Краснодарского края произошло мощное наводнение. Из-за резкой смены ветра в Азовском море поднялась волна высотой 4 метра. В течение нескольких часов стихия уничтожила целые улицы и поселки, унеся жизни десятков, а то и сотен человек, сообщил сайт Юга.ру.

Масштабный отлив наблюдается также в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Там местные жители вышли на поиски с металлоискателями, сообщило 24 октября сообщество "Типичный Краснодар" в Instagram (ipich_krd).

"Старинные монеты начали находить на дне Азовского моря в Приморско-Ахтарске, которое обнажилось из-за отлива. Находят разное - от колец до гильз", - говорится в посте.

Некоторые из пользователей с иронией отнеслись к ситуации, предположив, что Азовское море "откачивает Украина".

"Украина в канистры воду собирает", - пошутил подписчик simabizarre.

"Зато на Украине катастрофа - Азовское море там все затопило", - прокомментировала vetlana_1526.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", ночью 25 ноября в Таганроге ожидается переменная облачность без осадков при температуре -4 градусов, ветер юго-западный, 10 метров в секунду. Днем осадков также не ожидается, температура воздуха прогреется до +3, ветер по-прежнему юго-западный, 10 м/с.

В ночь на 25 ноября температура в Приморско-Ахтарске опустится до 0 градусов, осадков не ожидается, скорость ветра составит 10 метров в секунду. Днем в городе будет облачно, без осадков, ветер юго-западный, 10 м/с.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.